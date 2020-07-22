Количество новых инфицированных в Турции достигло 220 тыс.

Об этом сообщил 20 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 220 тыс. 572.

Кроме того, 992 пациента вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 203 тыс. 2.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 43 тыс. 404 теста, а их общее число достигло 4 млн 316 тыс. 781.

В то же время 1 тыс. 243 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 385 интубированы.