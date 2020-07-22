Власти Алтайского края объяснили дисквалификацию одного популярнейших фото конкурса Катуни 24

Отстраненный снимок Алексея Кузьмина

Организаторы конкурса «#Нашвыбор22», который проводился во время голосования по поправкам в Конституцию, объяснили, почему часть фоторабот, которые получили широкую поддержку в Сети, не удостоились никаких наград. Они заявили, что положение о конкурсе позволило им отстранять некоторые снимки без дополнительных объяснений. Кроме того, часть фотографий была отклонена по этическим соображениям, следует из официального ответа Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края на запрос ИА «Банкфакс». Отметим, что сами организаторы в лице правительственного телеканала «Катунь 24» свой ответ на запрос редакции не предоставили, передав информацию через чиновников.

Из ответа управления следует, что конкурс проводился на основании положения, представленного на сайте «Катуни 24» и в соответствующих группах в соцсетях. Этот документ и позволил организаторам без объяснений дисквалифицировать некоторых участников. Причины отстранения некоторых популярных работ в ведомстве не раскрыли и ИА «Банкфакс».

По этой причине остается неясным, почему права на призы лишился житель Новоалтайска Алексей Кузьмин, фото которого стало одним из самых популярных. Он считает, что организаторы на ходу поменяли правила и в соответствии с ними необоснованно объявили нарушителей. Он рассказал «Банкфаксу», что подал жалобу в прокуратуру, УФАС и Роспотребнадзор. Как минимум антимонопольщики обращение уже зарегистрировали. Он также продемонстрировал редакции свой снимок, который набрал большое количество лайков. Каких-либо этический нареканий он не вызывает, поэтому вопросы к выбору победителей остаются до сих пор.

При этом власти так и не смогли пояснить, какая сумма понадобилась на проведение данного конкурса, и каковы источники его финансирования. Они подчеркнули, что средства КБУ Издательский дом «Регион» для реализации конкурса не использовались. Его проводили с партнерскими организациями, название которых уточнять также не стали. При этом согласно анонсу и итогам, были разыграны несколько iPhone последних версий, iPad, электросамокатов, игровых приставок, телевизоров и аудиосистем.

Что касается определения победителей, то их выбирали из числа допущенных до участия снимков за самое большое количество «лайков», а также лучшие фото в каждой номинации.

Стоит отметить, что запрос относительно выбора победителей конкурса, а также источника и суммы финансирования редакция ИА «Банкфакс» направила и организаторам – директору ИД «Регион» Ольге Пашаевой. Однако в правительственном издательском доме не ответили на запрос. В приемной ИД в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» заявили, что организация приняла решение на прямые вопросы информагентства не отвечать, а направить запрашиваемые данные о проведении конкурса непосредственному начальству в лице руководителя ответа Управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгения Нечепуренко, чтобы тот перенаправил их редакции. Впрочем, представители «Катуни 24» настояли, что не тратили средств учреждения, а значит, и краевого бюджета, за счет которого они существуют, на проведение селфи-конкурса.

К слову, несколько дней назад были опубликованы открытые данные о среднемесячной заработной плате руководителей и сотрудников организаций, подведомственных Управлению по печати и массовым коммуникациям, среди которых указан и ИД «Регион». Так, из публикации можно выяснить, что содержание директора учреждения Ольги Пашаевой обходится бюджету в 127 053,28 рублей ежемесячно, а ее заместителя по финансам и экономике – в 76 574,31 рублей. Исходя из этого можно предположить, что средств на проведение конкурса у организации действительно могло и не быть, почему и пришлось привлекать спонсоров.

Напомним, в преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ телеканал «Катунь 24» объявил о конкурсе фотографий «#НашВыбор22». Организатором выступил КБУ Издательский дом «Регион», а положение о проведении акции было утверждено директором Ольгой Пашаевой. В документе говорилось, что «конкурс проводится в целях повышения правовой грамотности и правосознания населения, формирования правовой и политической культуры молодежи, а также содействия информированию граждан о ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ».

От участников требовалось в период с 25 по 1 июля сделать селфи на избирательном участке на фоне баннера с символикой и названием конкурса и опубликовать его «ВКонтакте», в «Одноклассниках» или в Instagram со специальным хэштегом. Победители определялись на региональном и местном уровнях, а также по семи номинациям. Призовой фонд был представлен некими партнерами организатора и оказался весьма внушительным. Итоги начали подводить 9 июля, часть из них была озвучена в эфире канала «Катунь 24».

9 июля в группе, посвященной этому конкурсу, было опубликовано видео, в котором, по всей видимости, один из его организаторов Кирилл Гусев объявил, что несколько участников сняты с конкурса из-за того, что якобы накручивали лайки. По его словам, это было тяжелое решение, и организаторы пытались выявить реальное количество лайков среди накрученных, однако снятие с конкурса было основано на поведении неугодных претендентов, которые якобы оказывали давление на дирекцию конкурса.

Это вызвало недовольство у жителей края, которых лишили возможности побороться за призы. Комментарии в группе конкурса закрыты, однако скандал развернулся под видео с Кириллом Гусевым. Некоторые из комментаторов считали, что организаторы конкурса отдали призы «своим людям», поскольку лидеров с несколькими десятками тысяч лайков просто «обнулили». При этом они полагали, что и признанные победителями конкурсанты также накручивали голоса, но меньше остальных. При этом некоторые из них отмечают, что в положении о конкурсе не было пункта о том, что лайки накручивать нельзя.