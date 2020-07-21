Госдума одобрила закон о категориях инвесторов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Государственная дума приняла в третьем чтении закон о создании категорий инвесторов-физлиц, сообщает ТАСС.
Согласно документу, на законодательном уровне закрепляются две категории инвесторов: неквалифицированные и квалифицированные.
Первая группа отличается отсутствием специальных знаний о работе на фондовом рынке, однако ее представители хотели бы с его помощью приумножить средства.
Квалифицированными инвесторами являются лица, которые обладают опытом торговли на бирже, а также коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей за год.
Определять квалификацию инвестора будут с помощью нормативного акта ЦБ.
Закон определяет список активов, который будет доступен для неквалифицированных инвесторов, и тех, для работы с которыми им теперь нужно будет пройти специальное тестирование.
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