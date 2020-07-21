США выплатят $5 млн за сведения о председателе Верховного суда Венесуэлы

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Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о награде в $5 млн за сведения, которые помогут арестовать председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса.

«Я объявляю награду… в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу», — сказал Помпео.

Госсекретарь уточнил, что это делается в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Также США вводят санкции в отношении председателя за его коррупционную деятельность.

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