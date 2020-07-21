«Оппозиционная платформа» призвала Зеленского подать в отставку

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Президент Украины Владимир Зеленский, июль 2020 года

РИА «Новости»

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала у президента Владимира Зеленского уйти в отставку, потому что тот не может обеспечить безопасность в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства», — говорится в заявлении партии.

20 июля около парламента два человека напали на депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина. Как сказал Волошин, он получил ожог роговицы из-за того, что его облили зеленкой.

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