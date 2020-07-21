В Луцке освободили всех заложников, захваченных в автобусе

Пассажиры захваченного автобуса в Луцке освобождены после того, как силовики взяли автобус штурмом.

Украинские задолжники, захваченные 21 июля освобождены, террорист задержан.

Заложники начали выходить из захваченного в Луцке автобуса. Максим Плохой удерживал заложников 12 часов.

В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы.

Мужчине, который держал заложников в Луцке, проведут психическую экспертизу и изберут меру пресечения — замглавы МВД Украины.

Глава антитеррористического центра заявил, что у захватившего заложников в Луцке мужчины было несколько сообщников, одного из них задержали в Харькове у него было изъято оружие. Об этом сообщил Глава МВД Украины. Также глава антитеррористического центра заявил, что у захватившего заложников мужчины было несколько сообщников.

В спецоперации по освобождению заложников участвовали около 100 сотрудников Нацгвардии.

Напомним что, уроженец Оренбургской области Максим Плохой утром 21 июля захватил автобус на театральной площади Луцка. В заложниках находились до 20 человек.