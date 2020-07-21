В Турции начался снос исторической пивоварни Бомонти в Стамбуле

Снос комплекса Османской эры, одной из самых ранних промышленных зон города, был инициирован почти через год после того, как здание было передано Управлению по делам религии Турции (Diyanet), сообщает Halk TV.

В течение следующих двух недель планируется полностью демонтировать здание, заложив фундамент для центра, который будет состоять из молитвенной комнаты, общежития и парковки.

Отмечается, что в комплексе, расположенном в стамбульском районе Шишли, на прошлой неделе вспыхнул пожар.

Пивной завод Бомонти, построенный в 1890 году, являлся первым пивоваренным заводом Османской империи. В 1991 году производство пива было приостановлено и здание пустовало до того, как объект недвижимости был объявлен туристическим центром в 1998 году.