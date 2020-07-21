Маски сброшены Барнауле нашли нарушающие санитарный режим кальянные сауну бар

Сотрудники администрации Центрального района Барнаула, дружинники и специалисты Роспотребнадзора проверили соблюдение организациями санитарных норм. За время рейдов было выявлено девять нарушений, сообщается на сайте мэрии города.

За прошлую неделю в Барнауле было проведено 44 рейда, в ходе которых было проверено 333 организации потребительского рынка, культурных и спортивных объектов на соблюдение санитарных норм и указа губернатора региона. В их числе 55 фирм, оказывающих бытовые услуги, 40 спортивных и культурных заведений, 38 предприятий общепита, 42 непродовольственных магазина, 27 остановок. По итогам проверок было составлено пять протоколов по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Такое нарушение карается штрафами от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 50 тысяч для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц.

Также сотрудники администрации Центрального района совместно с полицейскими провели рейды в вечернее время с 17 по 19 июля. В период выходных было выявлено четыре предприятия-нарушителя среди общественных заведений: кальянная Bora-Bora, сауна «Пекин», кафе «Горький» и кальянная на территории Старого базара. По данным нарушениям составлены акты. Информации о мерах воздействия пока нет. Проверки планируется продолжать и в дальнейшем.

Напомним, что проверки в барнаульских летних кафе проводятся весьма часто. По последним данным, в Барнауле 43 заведения с летними верандами. По данным на 16 июля Роспотребнадзор составил 64 административных протокола о нарушении санитарных норм.