Собянин анонсировал первое масштабное торжество в Москве после карантина

Городские власти рассчитывают полноценно отметить День города в начале сентября

В Москве, где уже снято большинство коронавирусных ограничений, планируется провести первое после окончание карантина крупное массовое мероприятие. Городские власти надеются провести полноценные торжества на День города, который обычно отмечается в начале сентября.

«Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет», — заявил мэр Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

День города в Москве отмечается в первые или вторые выходные сентября. По данным источника «Интерфакса», в этом году празднование власти наметили на 5-6 сентября.

Накануне Собянин говорил, что иммунитет к коронавирусу выработался примерно у 60% жителей столицы. При этом данные исследований, публиковавшиеся немногим ранее, свидетельствовали о том, что антитела к COVID-19 имеют более 20% горожан.

В то же время московский мэр не исключил вторую волну коронавируса. Вирус мутирует, а приобретенный коллективный иммунитет «может, что называется, выветриться к октябрю-ноябрю», высказал опасения градоначальник. Но тут же постарался успокоить, выразив надежду на вакцину. Как известно, первая группа добровольцев, на которых проводилось испытание новой вакцины от коронавируса, выписалась на этой неделе.

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Строгие ограничительные меры в столице были введены в конце марта из-за риска распространения коронавируса. Оказались закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты. Гражданам было предписано соблюдать режим самоизоляции, была введена система электронных пропусков для перемещения по городу.

Ограничения начали снимать с середины мая. На сегодняшний день почти все они отменены и город фактически вернулся к нормальной жизни. Однако проведение массовых мероприятий на открытом воздухе до сих пор находится под запретом.

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