МВД Турции: С момента путча задержано более 280 тыс. и арестовано 94 тыс. человек

Sözcü со ссылкой на Сойлу в заявлении, опубликованном в четвёртую годовщину неудавшегося путча, сообщила, что из тех, кто был взят под стражу в полиции, 25 тыс. 912 находятся в турецких тюрьмах.

Издание отмечает, что турецкое правительство винит в организации неудавшейся попытки государственного мятежа, которая унесла жизни 250 человек, в то время как более 2 тыс. получили ранения, движение Гюлена, религиозную группу, возглавляемую священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Анкара называет движение террористической организацией и ведёт борьбу с его последователями по всему миру.

По словам Сойлу, после путча силы безопасности Турции провели 99 тыс. 66 операций против последователей движения Гюлена, инициировав судебные разбирательства в отношении 597 тыс. 783 человек.

Министр обороны Турции Хулюси Акар объявил ранее во вторник, что на сегодняшний день из вооруженных сил страны уволено 20 тыс. 77 членов движения Гюлена.

Кроме того, более 150 тыс. государственных служащих были временно отстранены от должностей или уволены в результате массовых репрессий со стороны турецкого правительства.