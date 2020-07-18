Верный авантюризм мэрия Барнаула ищет млн рублей доработку Генплана города

Генеральный план Барнаула, принятый в августе 2019 года, погублен не решениями, а обсуждениями — его актуальность «сожрал фактор времени». Так заявил глава города Вячеслав Франк на заседании градсовета 15 июля. По его словам, для доработки документа в мэрии «малой группой» готовится техническое задание. На финансирование проекта необходимо около 50 млн рублей. Это в 6,5 раз больше, чем было потрачено на разработку самого Генплана, сообщает «Толк».

Как пояснил Франк, принцип решений первой версии Генплана развития Барнаула до 2036 года, которая обошлась городу в 7,5 млн рублей и была отклонена в 2017 году из-за массы недоработок, – принять хоть что-то. «Не скажу, что он плох или им не занимались, но он утратил свою актуальность, потому что к нему долго шли. С Генпланом боялись выходить в публичное пространство, после того как его погубили не решениями, а обсуждениями. Фактор времени сожрал его», – прокомментировал мэр Барнаула. При этом не поясняется, как за пару лет мог потерять актуальность документ, действие которого рассчитано на несколько десятилетий.

Глава города признал, что Генеральный план – это тяжелый, сложный и очень ответственный документ, и им якобы никто не хочет заниматься. «Мы встречались с Колотовым (директор «Алтайгражданпроекта», – прим. ред. «Толка») и уговаривали его [взяться за разработку], но он не пошел. Это такой документ – имиджевый и может плохо сказаться на исполнителе. Если коротко, он неподъемный. Одни хотят все учесть, другие, наоборот, третьи еще как-то. Он сам по себе, как бульдозер», – приводит издание слова Франка.

Предполагалось, что после того, как Генплан примут, в мэрии создадут комиссию для его доработки. Фактически появилась рабочая группа, но, как признался Франк, она ни разу не собиралась. «Может, она и не нужна, может, надо интегрировать [задачи] в существующие комиссии», – заметил мэр.

Тем временем в администрации города готовят техзадание на внесение изменений, прежде всего, в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые более детально описывают положения Генплана. Этот документ принимается и меняется на уровне мэра и гордумы. Внося в него поправки, можно скорректировать развитие города и при этом не погружаться в двухлетнюю процедуру внесения изменений в Генплан. «Кто-то нарисует идеальную картину: давайте сделаем планировку, развертку улиц, паспорт дома. Действительно, все это нужно, но этого нет, а жить-то надо, строить надо. Говорят – надо в три раза больше жилья вводить. А где его строить?» – задался вопросом Франк.

Он также отметил, что для внесения поправок в ПЗЗ, а в последующем в Генплан в мэрии приняли решение о поиске 50 млн рублей. «У нас есть маленькая группа, в состав которой входит депутат Ксения Белоусова (директор компании «Алгоритм», – прим. ред. «Толка»). Она очень активно работает. Я впервые удовлетворен работоспособностью этой группы. Там [в процессе создания генплана и ПЗЗ] деталей тьма, но их надо решать. Где-то должен присутствовать верный авантюризм, иначе мы ничего не сделаем», – прокомментировал Франк. Однако он призвал строго соблюдать все законодательные нормы, чтобы не получилось, что «рука руку моет, а все по локоть грязные», и не оказаться «без вины виноватыми».

Напомним, что первоначальная версия барнаульского Генплана была разработана еще в 2016 году за 7,5 млн рублей с проектными периодами: первая очередь — 2021 год, расчетный срок — 2036 год. При этом в нем были многочисленные фактические ошибки, неточности и поверхностные формулировки. Например, вместо Змеиногорского тракта можно было встретить наименование «Змеиногородский», а в одной из таблиц и вовсе вместо Барнаула был указан Нефтеюганск. С тех пор власти несколько раз откладывали принятие документа: сначала на год, затем еще на полгода и т. д. В это время несколько раз Генплан обсуждался, но за закрытыми дверьми — без доступа общественности и журналистов, а затем в него вносились коррективы.

В результате в июле прошлого года администрация Барнаула совместно с краевыми чиновниками, представителями близких властям организаций и строительных компаний решили, что Генплан города нужно принимать, а не зацикливаться на доведении его до совершенства. Такая позиция по главному градостроительному документу была озвучена на «круглом столе» по итогам общественных обсуждений проекта в мэрии, сообщает пресс-служба администрации города. При этом предложения по большинству спорных моментов, которые вносили архитекторы и партийные активисты, были отклонены, о чем говорилось в заключении о результате общественных обсуждений, опубликованном на сайте мэрии. Однако позже документ все же решили доработать.