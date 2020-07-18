В Кремле назвали голословными обвинения Британии в адрес России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Александр Вильф/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал голословными обвинения Великобритании о вмешательстве Москвы в выборы 2019 года, а также о попытке украсть информацию о вакцине от COVID-2019, передает ТАСС.
«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — заявил он.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не приемлет подобные голословные обвинения.
Ранее центр кибербезопасности Великобритании заявил, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Перед этим Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Великобритания обвинила Россию во вмешательстве в выборы в 2019 году
— В ГД отреагировали на заявление МИД Британии о «российском вмешательстве» в выборы
— Британия, Канада и США заподозрили Россию в краже наработок по вакцине от COVID-19
Источник