МИД РФ назвал «туманным» заявление Лондона о вмешательстве в выборы

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова главы британского МИД Доминика Рааба о вмешательстве России в парламентские выборы в Великобритании в 2019 году — туманны и противоречивы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Захарова отметила, что в Лондоне делают противоречивые заявления. С одной стороны, утверждается, что доказательств вмешательства нет, а с другой, заявляется об ответных мерах.

«Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно», — сказала она.

Ранее Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году. По его словам, во время выборов Россия активно распространяла документ, компрометировавший правящую Консервативную партию.

До этого Комитет по безопасности британского парламента сообщил, что собирается опубликовать доклад о «российском вмешательстве» в выборы и референдум по Brexit до 22 июля.

В российской Госдуме заявление Рааба назвали «очередной русофобской чушью».

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