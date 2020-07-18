Ученые предрекли человечеству мрачное будущее: грядет демографическая катастрофа

Конец столетия будет не самым радужным временем для человечества, сообщают учёные из Университета Вашингтона и Института показателей и оценки здоровья в Соединенных Штатах. Так, к 2100 году число людей может резко сократиться, нагрянет демографическая катастрофа, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сперва ожидается, что до 2060 года количество людей возрастет, однако уже через пару десятилетий картина кардинально изменится. Популяция людей в Италии, Японии и других подобных странах сократится примерно наполовину. Это, конечно, большой плюс для окружающей среды, но огромный минус для экономики: число пожилых людей не должно превышать молодых, иначе падет система здравоохранения и будет ощущаться дефицит кадров. К 2064 году на планете будет проживать примерно 9,7 млрд человек, а к 2100 году – 8,8 млрд. Это полностью противоречит ранее озвученным прогнозам, согласно которым к 2100 году по земле будут ходить 12,4 млрд человек.Новые исследования базировались на более совершенной модели, которая основывается на когортной фертильности, то есть усредненному числу детей, рожденных группой женщин до определенного возраста. Итоговые данные показали, что серьезный спад рождаемости произойдет в африканских странах. Сегодня, к примеру, к югу от Сахары на каждую женщину приходится 4,7 ребенка, а в Нигерии этот показатель вообще составляет 7. К концу столетия он должен равняться 1,8.В Японии будет проживать не 128 млн человек, а 60, а в Китае – меньше 1 млрд. Печально то, что число людей старше 80 лет увеличится почти в шесть раз. Государства будут вынуждены больше выделять на здравоохранение. Чтобы не допустить такого, странам нужно разработать грамотную иммиграционную политику и поддерживать многодетных семей.Разумеется, прогноз может оказаться ложным, ведь за полвека еще случится не одна катастрофа. Или, наоборот, последующие десятилетия окажутся весьма спокойными.