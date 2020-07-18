Роспотребнадзор запретил кинопоказы в парках и скверах Татарстана

Кинопоказы на открытом воздухе в парках по-прежнему запрещены в связи с пандемией коронавируса, заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сохраняется режим повышенной готовности и не допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках и скверах. Идут к нам запросы в части кинопоказов, каких-то рекламных акций в парках и скверах — на сегодня пока это под запретом», — отметила Авдонина.

Кроме того, по словам специалиста, сохраняется запрет работы кинотеатров, ночных клубов, дискотек, игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.

«Поэтому все запросы о том, можно ли открыть боулинги — нет, это досуговая деятельность. В части того, что открылся общепит, многие подумали, что можно открыть ночные клубы с дискотеками — тоже нет, это пока под запретом. Со следующей недели мы начинаем также обследование ТЦ и общепитов. Мы говорили, что дали время подготовиться, поэтому моменты, которые пока под запретом, мы тоже будем смотреть, и при выявлении нарушений материалы будут передаваться в органы полиции», — сказала Авдонина, добавив, что кальяны в кафе также на сегодня запрещены.

Напомним, на этой неделе власти РТ анонсировали новые послабления. В частности, с 15 июля разрешена работа торговых центров и кафе в помещениях, допускается проведение банкетов.