Замовницею була жінка з Волині: повідомили деталі викриття схеми контрабанди нарковмісних таблеток

На Волині затримали іноземця та українку, які намагалися контрабандно перемістити на територію України прекурсори в особливо великих розмірах.

Про це учора, 17 липня, повідомила пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нині ж, 18 липня, у Держприкордонслужбі повідомили деталі інциденту.

Інформують, що наркоділки планували налагодили регулярні поставки до України з Польщі прекурсорів для виготовлення психотропних наркотиків амфетамінового ряду.

Утім, в пункті пропуску «Ягодин-авто» спільна оглядова група військовослужбовців та оперативників Луцького прикордонного загону з залученням спецпідрозділу Держприкордонслужби «Дозор» затримали наркокур’єрів – двох громадян Польщі. Під час огляду їхніх автомобілів виявили приховані 600 пігулок із забороненими до обігу речовинами.

У ході подальших слідчих дій в рамках кримінального провадження оперативні співробітники Держприкордонслужби та управління СБУ у Волинській області встановили та під час отримання партії «товару» за місцем проживання затримали мешканку Любомльського району, яка була замовником вказаної «сировини». Правоохоронці вилучили препарати для проведення експертизи.

Фігурантці провадження вже оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.