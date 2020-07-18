В Колумбии запечатлели на видео, зависшего в небе белого голубя

Недавно весьма странное явление было зафиксировано на камеру жителем Колумбии. Материал мужчина сразу же выложил на свою страницу в «Твиттере». Так, голубь спокойно летел в небе, но внезапно будто кто-то его поставил на паузу.

Инцидент произошел в городе Тулуа. Вокруг птицы нет никаких проводов, которые могли держать его. Зато отчетливо видно, как люди разговаривают на земле, в то время как голубь завис. Со слов автора, люди жалели птицу и думали, как ей можно помочь.

Поскольку на материалах не видно ни одного предмета, за который птица могла зацепиться, пользователи Сети начали писать свои догадки относительно произошедшего. Многие из них, разумеется, были на грани фантастики.

Подобное уже происходило в январе этого года, только в Нью-Мексико: там смогли зафиксировать ворону. Наверняка где-то еще люди видели аномалии, не поддающиеся объяснению, только они по разным причинам не приобрели широкой огласки. Нам остается только догадываться, что случилось с птицей: истину мы вряд ли когда-нибудь выясним.