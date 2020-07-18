Доктор Мясников развеял миф о вреде кофе

Александр МясниковФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе кофе. Миф о том, что употребление этого напитка вредно для человека, он развеял в эфире телеканала «Россия 1», видео опубликовано на YouTube.

«Кофе полезен. Я не знаю, откуда у нас пить кофе — типа как грешить, как с утра шампанское пить», — отметил Мясников. По словам врача, доказано, что употребление кофе снижает риск онкологии печени и цирроза. «Любой человек с гепатитом, с инфекционным гепатитом должен пить три-четыре чашки кофе в день», — объяснил доктор.

По его словам, в кофе также содержатся полезные вещества, которые помогают при аритмии. Кроме того, регулярное употребление напитка снижает риск развития инфаркта. Мясников также обратил внимание зрителей на то, что кофе также улучшает память, помогает бороться с запорами и стимулирует укрепление костей.

«Кофе полезен, запомните это. Вы можете его любить или не любить, но вы не можете его хаять и говорить, что это вредно», — резюмировал доктор.

Ранее Мясников развеял несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни. В частности, он сообщил, что красное мясо, которое многие считают вредным продуктом, не провоцирует риск сердечных заболеваний. Врач подчеркнул, что этот продукт — бесценный источник многих витаминов и микроэлементов, поэтому его рекомендуется есть, но не чаще трех раз в неделю.