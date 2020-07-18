«Полетели»: Игорь Николаев заинтриговал поклонников

«Маленький самолетик перевозит маленькую, но очень дружную семейку!Полетели!» — так подписал свое фото из салона самолета Игорь Николаев и вызвал этим постом просто бурю комментариев. Конечно же, всех заинтересовало, куда это вдруг решило отправиться дружное семейство в лице Николаева, его молодой жены и маленькой дочки. Сами герои на многочисленные вопросы отвечать на стали. Хотя видно, что Игорь Николаев все комментарии читает: когда ему коллеги по цеху желали отличного полета и приятного отдыха, он тут же откликался. Так, он поблагодарил Ирину Салтыкову и Владимира Винокура, которые опубликовали всему семейству напутствия. А вот вопросы поклонников музыканта проигнорировал.

Конечно же, появилось много версий, куда именно отправилось семейство. Самая распространенная — что Николаев с женой и ребенком решил полететь в Америку, где сейчас находится Игорь Крутой. Иначе зачем бы ему нанимать самолет — ведь если полет по России, то можно спокойно купить себе билет в бизнес-класс. Но знатоки тут же предъявили такой аргумент: мол, на фото — самолет явно не очень большой, так что вряд ли на таком можно долететь за океан. Но к единому мнению поклонники не пришли. Так что сейчас все ожидают следующих постов Николаева и его семейства, а пока сохраняется интрига.