В Татарстане 6 тыс. молодых семей смогут получить жилье по социальной ипотеке

В Татарстане социальную ипотеку смогут получить молодые семьи, в которых ни один из супругов не работает в бюджетной сфере и не зарегистрирован как самозанятый. Соответствующее постановление по поручению президента республики Рустама Минниханова подписано кабинетом министров. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия смогут 6 тыс. татарстанских молодых семей.

В ходе утреннего совещания в кабмине РТ Минниханов обратил внимание на важность системной поддержки молодежи. «Отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодежи. Важен системный подход в их поддержке, особенно сейчас, в условиях непростой экономической ситуации. Мы рассчитываем, что эта мера будет способствовать улучшению демографической ситуации и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики», — отметил президент.

Попасть в программу смогут полные и неполные семьи РТ, воспитывающие одного и более детей, при этом одному из супругов должно быть меньше 35 лет, а на одного члена семьи приходиться меньше 18 кв. м жилой площади. Среди обязательных условий — оплаченная стоимость ранее приобретенного жилья по федеральным и республиканским программам, ежемесячный доход — не ниже прожиточного минимума.

Согласно постановлению, для семьи численностью два человека выделяется квартира площадью 42 кв. метра. Если в семье три и более человек — по 18 кв. метров на каждого. Превышение норматива жилых помещений по льготной цене в Казани, Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге, Лаишевском и Высокогорском районах не должно составлять более 20 процентов.

Молодые семьи имеют право выбора квартир только по месту постановки их на учет, кроме случаев, установленными нормативно-правовыми актами кабмина РТ.

В марте исполнительный директор Госжилфонда РТ Марат Зарипов сообщал, что в республике действует республиканская программа «Обеспечение жильем молодых семей в РТ», оператором которой является министерство по делам молодежи. Эта программа продлена до 2025 года, и ее участниками могут стать 250 семей республики. Деньги выделяются в рамках софинансирования бюджетами РТ и РФ. Например, в 2020 году направили всего 63,3 млн рублей.

До сегодняшнего дня получить квартиру по программам Госжилфонда молодая семья могла лишь в том случае, если ее члены являются либо бюджетниками, либо работниками предприятий, участвующих в программах ГЖФ. Теперь власти РТ расширили рамки поддержки.