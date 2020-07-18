На Волині плодоносить перший в області персиковий сад

Презентація першого на Волині персикового саду відбулася в липні минулого року в невеличкому віддаленому селі Ковбань Горохівського району. Там, на своїй батьківщині, інженер-будівельник Сергій Шевчук у 2004 році вирішив серйозно зайнятися садівництвом після курйозного випадку: більшість куплених ним на ринку в солідної рівненської фірми начебто елітних саджанців яблунь виявилися… дичками. Невже я своїми руками не зможу виростити хороші щепи?!» – позитивна в цьому випадку злість як рушійна сила, наповнена наполегливістю, трудолюбивістю, накопиченням спеціальних знань і практичних навичок, відкрила в Сергієві садівника, нині знаного далеко за межами Волині.

Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Волинської ОДА.

Персиковий сад заклали восени 2017 року. Сергій Шевчук та його партнери Іван Грушковський, Володимир Мельник руками виростили насіннєвим способом підщепи з морозостійкого манчжурського персика, а на її основі – саджанців, які прекрасно прижилися на волинській землі, через рік із лишнім заплодоносили.

Сад оглянули під час нещодавнього робочого візиту в Ковбань начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Юрія Горбенка і голови Горохівської районної ради Тараса Щерблюка.

Сергій Шевчук й Іван Грушковський, насамперед, провели для них своєрідну захоплюючу екскурсію своїми дивовижними володіннями, які розкинулися на площі півтора гектара. Вони насправді, як сказав торік на презентації саду професор із Рівного Петро Скрипчук, нагадують чудовий земний рай. За рік дерева у рівненьких, наче струни рядах, помітно підросли, сягаючи трьох і більше метрів. Гілля густо обліплене вишневобокими плодами.

– У нашому саду 12 сортів персиків ранньої, сердечної і пізньої спілості. Вже другий тиждень збираємо й продаємо найперший урожай. Плоди користуються попитом, бо вони вирощені на нашій рідній землі, смачніші й соковитіші, ніж привезені із–за кордону, – інформував Сергій Шевчук.

Багато цікавого розповів він про канадський сорт персика Флейвен Фюрі, який стає спілим якраз на Спаса. Його разом із іншими плодами люди несуть на освячення до церкви. Цей сорт успішно адаптований умілими й працьовитими руками Сергія Шевчука й Івана Грушковського в їхньому саду. Торік плоди Флейвен Фюрі заважили 500–530 грамів. У Канаді їх вирощують ще ваговитішими 600 і більше грамів, вони занесені в Книгу рекордів Гіннеса.

Садівники показали Юрію Горбенку й Тарасові Щерблюку й персикові та яблуневі розсадники. Саджанці старанно доглянуті, всі – один в один.

– Маємо шість районнованих яблуневих сортів. Через рік оці деревця, які восени сягнуть півтора метра, починають плодоносити. Маємо в маточнику різні сорти черешень, абрикосів, груш, слив та інших плодових дерев. Абрикосові саджанці всі вже замовлено покупцями з різних областей України, – розповіли садівники.