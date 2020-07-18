Министр здравоохранения Украины признал отсутствие системы здравоохранения

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов признал, что система здравоохранения в стране абсолютно не развита, а возможность граждан получить медицинскую помощь существует не благодаря государству. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«У нас есть очаги оказания медицинской помощи. Их много, они держатся на наших врачах и медперсонале», — сказал министр.

По словам Степанова, единственное направление медицины, которое нормально развивалось на Украине, — это стоматология, в страну даже приезжают иностранные пациенты, но к этой сфере «государство не имело никакого отношения, просто забыло на каком-то этапе».

Степанов подчеркнул, что Киев тратит на медицину всего лишь 3 процента ВВП, в Великобритании этот показатель больше вдвое, в США и вовсе составляет 14 процентов, а меньше 6 процентов «не тратит никто». «У нас в этом году выделен миллиард гривен для людей, которые лечатся за границей. Считаю, что львиную долю этого лечения мы можем оказывать на Украине, просто нужно создать условия», — сказал министр.

Среди возможных мер, как решить эту проблему, Степанов назвал возможность привлечь бизнес к строительству клиник через государственно-частное партнерство и пересчитать «абсурдные», по его выражению, тарифы на лечение граждан, чтобы они включали адекватные зарплаты для врачей. В ходе неудачной медреформы, запущенной при президенте Петре Порошенко, врачи лишились многих льгот и доплат.

Ранее бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик предрек крах системы здравоохранения Украины при президенте Владимире Зеленском. По его мнению, в стране нет экономически воспроизводимых тарифов на медицинские услуги и гарантированного государством полиса медицинского обеспечения.