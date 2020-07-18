Коллеги популярной ведущей рассказали об атмосфере страха за кулисами шоу

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Трамп и Эрдоган договорились сотрудничать по ситуации в Ливии
Прослушать новость Остановить прослушивание close Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме… Joshua Roberts/Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и...
Медведев объяснил угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
Прослушать новость Остановить прослушивание close Екатерина Штукина/РИА «Новости» Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США имитируют деятельность перед предстоящими президентскими выборами, угрожая санкциями против газопровода...
В отношении бизнесмена в Казани возбудили дело о выводе за рубеж 119 млн рублей
В отношении руководителя одной из организаций в Казани возбудили уголовное дело о незаконном выводе более 119 млн руб. за рубеж. Преступление выявили сотрудники Татарстанской таможни. В связи с особой сложностью материалы дела по решению...
Россия закрыла массовую раздачу наградного боевого оружия
На руках у тысяч наших сограждан – знаменитостей, чиновников, бизнесменов – находится оружие, которое не выдавалось им законным путём в России. Они получили его...
Число официально безработных Алтайском крае месяц выросло 5 тысяч человек
Ситуация на рынке труда Алтайского края продолжает ухудшаться с каждым месяцем, несмотря на ослабление эпидемических ограничений. Судя по статистике регионального Управления по труду на...