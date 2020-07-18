В Нанте горит один из крупнейших готических соборов Франции

Причиной пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог быть намеренный поджог

Сильный пожар возник сегодня утром в соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте. Густые клубы дыма поднимались из витража между двумя башнями здания, внутри виднелись языки пламени.

Как сообщили очевидцы, пожар начался около 7:30 по местному времени (8:30 мск). В тушении огня задействованы более 100 пожарных и 45 пожарных машин. Им удалось локализовать огонь.

Как сообщил журналистам начальник пожарной службы Лоран Ферле, в соборе было зафиксировано три очага возгорания. Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа.

«Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением», — заявил Ферле. При этом он добавил, что к столь катастрофическим последствиям, как в прошлом году в соборе Парижской Богоматери, этот пожар вряд ли приведет.

В свою очередь, прокурор города Нант Пьер Сен, заявил, что причиной произошедшего мог быть намеренный поджог. Подтвердить или опровергнуть это предположение предстоит экспертам, которые приступят к работе после полной ликвидации пожара.

В связи с пожаров в Нант направились премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Слова поддержки пожарным, мобилизованным для тушения возгорания, высказал президент Франции Эммануэль Макрон. «После Нотр-Дама загорелся собор Святых Петра и Павла в самом сердце Нанта. Поддержка нашим пожарных, которые рискуют, чтобы спасти эту готическую жемчужину города герцогов», — написал он в своем Twitter.

Собор святого Петра и Павла в Нанте, строительство которого началось в XV веке и продолжалось 457 лет, — одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.

В соборе уже не первый раз происходит пожар. В 1972 году пламя уничтожило крышу храма. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.

Напомним что, в прошлом году сгорел знаменитый собор в Нотр-Дам в Париже. Пожар произошел 15 апреля. Загорелись строительные леса вокруг здания, установленные в связи с реставрационными работами. Обрушился шпиль собора, пламенем оказалась объята несущая конструкция. Признаков преднамеренного поджога прокуратура Парижа не нашла, приняв за основную версию короткое замыкание.

Реставрационные работы в Нотр-Даме продолжаются до сих пор. На их проведение деньги собирали буквально всем миром. В стороне не остался даже российский Минкульт.