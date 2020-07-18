К чему привели массовые увольнения в Турции после попытки путча

Тахсину Уйсалу сейчас 56 лет, еще несколько лет назад работал преподавателем в профтехучилище в турецком городе Адана на юго-востоке страны. После неудачной попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года он стал одним из десятков тысяч бюджетников, уволенных из-за их предполагаемых связей с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюллен проживает в США: турецкие власти считают его организатором попытки переворота, а его деятельность — террористической.

На протяжении десятилетий сторонники движения Гюлена занимали руководящие посты в госучреждениях, школах, профсоюзах и банках. Сегодня турецкие власти уже считают потенциальным террористом любого, у кого есть счет в одном из этих банков или чей ребенок учится в одной из оказавшихся в черном списке школ.

«Я виноват лишь в том, что являюсь членом профсоюза»

Тахсина Уйсала, в частности, обвинили в том, что он является членом профсоюза, уличенного в связях с движением Гюлена. Сначала его задержали, а затем отправили в тюрьму на восемь месяцев. После своего освобождения он попытался подать заявление на получение пенсии, на которую имел право, однако прошло несколько месяцев, прежде чем его приняли. Власти также заморозили его банковские счета и кредитные карты. В итоге прокуратура обжаловала решение о его освобождении, и Уйсала приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Приговор, впрочем, еще должен утвердить суд высшей инстанции.

Репрессии коснулись и семьи Уйсала. В связи с арестом отца в следственный изолятор отправили и его дочь. Хотя ее в итоге оправдали, ей не разрешили вернуться на работу. Несмотря на невзгоды, Уйсал не теряет оптимизма. «Мы будем бороться дальше, — говорит он. — Мы не вооруженные террористы и не враги государства. Я виноват лишь в том, что являюсь членом профсоюза».

Запреты и ограничения для предполагаемых сторонников Гюлена

В целом после попытки путча в Турции от работы были отстранены свыше 134 тысяч сотрудников госаппарата и бюджетников. Кроме того, были закрыты тысячи организаций по всей стране, включая университеты, частные школы, общежития, медицинские центры, фонды и прочие учреждения, которые подозревают в связях с движением Гюлена.

В качестве одной из первых ответных мер на попытку госпереворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения. Такой шаг должен был способствовать скорейшему выявлению и наказанию организаторов и участников путча. После первоначального срока действия в 3 месяца режим ЧП продлевался несколько раз подряд и был отменен лишь в июле 2018 года.

Несмотря на отмену ЧП, предполагаемые сторонники Гюлена до сих пор продолжают подвергаться запретам и преследованиям. Пострадавшие обмениваются опытом на онлайн-форумах. Многие пишут, что больше не могут найти работу, взять кредит или погасить долги, а также не получают пенсию или студенческую стипендию. Другие жалуются на то, что никто не соглашается сдать им квартиру или купить их недвижимость.

Бесконечный режим ЧП в Турции

Депутат от прокурдской Партии демократии народов (HDP) Омер Фарук Гергерлиоглу — единственный турецкий парламентарий, который вместе с учеными публикует с 2016 года доклады на эту тему. По его словам, Турция находится в состоянии бесконечного чрезвычайного положения — несмотря на то, что с момента попытки госпереворота прошло три года.

«Миллионы людей до сих пор ощущают на себе его последствия, — рассказывает депутат. — Многие из уволенных госслужащих так и не смогли найти работу в частном секторе, а некоторым запретили выезжать из страны. Им не позволяли воспользоваться услугами службы занятости, а местные власти делали все возможное для того, чтобы помешать им открыть собственный бизнес. Зачастую они даже не могли получить деньги, отправленные им из-за границы».

Пользователь Bylock: от учителя до дворника

Жертвой политики турецких властей стал и 33-летний учитель истории, пожелавший остаться анонимным. В 2016 году его также отстранили от работы и арестовали. Молодого человека обвинили в том, что он использовал мессенджер Bylock для отправки зашифрованных сообщений. По данным Анкары, это приложение часто используют «гюленисты».

Когда выяснилось, что он, как и многие другие, был перенаправлен на Bylock совершенно случайно, учителя освободили, однако он несколько месяцев не мог устроиться на работу. Пытаясь найти возможность содержать свою семью — жену и двоих детей, он переехал в другой город и пошел работать дворником. Но спустя три дня его уволили: хозяева не захотели связываться с человеком, которого обвиняли в связях с Гюленом. Прошло несколько дней, прежде чем ему удалось устроиться дворником в другое место, где он проработал год. Недавно у него диагностировали рак четвертой стадии. Он пытается победить болезнь.

Оригинал