Здравый смысл алтайские ветераны отбились попытки полиции оценить возложение цветов публичную акцию

Участникам «Союза ветеранов войн и вооруженных конфликтов «Братство» им. Героя России Дмитрия Ерофеева удалось избежать санкций за ежегодную церемонию возложения цветов в память о погибших солдатах, которая прошла в Барнауле 22 апреля. Полицейские ранее составили рапорт о том, что участники шли с флагами, в результате чего началось разбирательство: судя по документам, в их действиях пытались найти состав административного правонарушения — организации несанкционированного публичного мероприятия. Однако здравый смысл возобладал и спустя почти три месяца в возбуждении производства было отказано. Между тем полиции все же удалось надавить на ветеранов с помощью другой статьи.

Об акции ветеранов ИА «Банкфакс» стало известно из голосовых сообщений, которые по какой-то причине получили массовое распространение в WhatsApp. В них анонсировалась ежегодная церемония, и это послание, видимо, дошло и до полиции, которая по некой причине попыталась привлечь участников к ответственности. Так, ранее ветераны указали, что на месте их поджидали несколько стражей порядка.

Как следует из текста постановления об отказе в возбуждении дела (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), 22 апреля 12 участников акции собрались на площади у «Дома афганцев» в Барнауле. В рапорте полиции указывалось, что некоторые из них держали в руках флаги. Ветераны возложили цветы у «Дома Афганцев», а затем — у памятника Ленину на площади Советов, и вернулись на исходную точку. Председатель правления Союза Александр Ивасишин ранее рассказывал ИА «Банкфакс», что там их окружила полиция – по его подсчетам, около 20 человек. В итоге полицейские составили несколько документов, один из которых грозил ветеранам привлечением к ответственности за организацию несанкционированной публичной акции.

Полицейские даже привлекли герольдмейстера, чтобы изучить, какие именно флаги несли участники. В итоге эксперт установил, что все их можно использовать без ограничений, кроме одного — копии Знамени Победы. Его использование допускается только в День Победы и другие памятные дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны. Но и здесь не нашлось повода для санкций: в постановлении указано, что «правовая ответственность за нарушение данных требований не установлена». Кроме того, ветераны не выдвигали никаких требований, не выкрикивали лозунги и никак не нарушали общественный порядок.

В итоге полиции не удалось установить, что на этом месте проводилось именно публичное мероприятие. В связи с этим, по итогам рассмотрения рапорта, поступившего еще в конце апреля, было решено, что производство по административному делу по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления) не может быть начато в связи с отсутствием самого события административного правонарушения. В случае, если бы полиция все же возбудила производство, ветеранам могли грозить санкции вплоть до штрафов в размере до 30 тысяч рублей, обязательных работ на срок до 50 суток или арестов на срок до 10 суток.

Стоит заметить, что участники акции ранее все же были привлечены к ответственности, но по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Полиция все же нашла способ воздействия из-за того, что в этот период в регионе действовал режим самоизоляции, и фактически составить протокол можно было в отношении любого человека, вышедшего на улицу, что и практиковалось в отдельных случаях. Ветераны в итоге отделались предупреждением. Несмотря на это, они пытаются оспорить этот вердикт в Алтайском краевом суде. Как объяснил «Банкфаксу» Александр Ивасишин, они уверены, что в апелляции вердикт по их делами оставят без изменений, но надеются, что им удастся доказать свою невиновность в последующих инстанциях.

Отметим, что официальная позиция полиции в последнее время вызывает вопросы у общественности. Так, правоохранительные органы не комментируют массовые вечеринки на турбазах и в клубах с участием тысяч людей, хотя скандал уже вышел на федеральный уровень. Кроме того, в конце июня прошел самовольный крестный ход к православной Коробейниковской-Казанской иконе Божией Матери. В соцсетях была опубликована запись, на которой видно, как перед крестоходцами едет экипаж полиции, требуя от других водителей пропустить шествие и не препятствуя проведению массовой акции, нарушающей губернаторский запрет. В ГУ МВД по Алтайскому краю на несколько официальных запросов ИА «Банкфакс» ответили, что не считают нужным комментировать эти ситуации. На один из запросов ответ до сих пор не поступил.