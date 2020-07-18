Власти передумали отменять линейки в школах 1 сентября

Для первоклашек и остальных школьников в 2020 году торжественные линейки все-таки состоятся. Накануне стало известно о таком решении, принятом Министерством просвещения. Ранее появилась информация, что линейки в общеобразовательных учреждениях будут проходить в непривычном формате, поскольку в большинстве регионов РФ ситуация с КОВИД-19 остается неблагоприятной.Линейки, будут ли в 2020 году в школах РоссииПо существующей в России традиции, учебный год начинается 1 сентября и в каждой школе проходят торжественные мероприятия. Как известно, в этом году линейки состоятся, об этом сообщили в Министерстве просвещения. Как положено, дети и педагоги начнут учебный год с торжественного мероприятия.Сергей Кравцов, являющийся главой профильного Министерства, заявил, что линейки, ставшие традицией для российских школ, состоятся. Естественно, придется соблюдать определенные правила безопасности, чтобы не возникали инфекционные очаги.

Ведомство обратило внимание на меры предосторожности, направленные на сохранение здоровья и жизни преподавателей и учащихся. Несмотря на то, что мероприятие 1 сентября, как правило, торжественное, на него собирается много людей, включая родственников школьников, следует придерживаться санитарных норм.Российские школьные линейки пройдут только при соблюдении правил, предписанных Роспотребнадзором. Ведомство, запретило до конца текущего года проводить массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях страны.Скорее всего, перед линейками школы будут тщательно продезинфицированы, собравшихся заставят соблюдать дистанцию. Выполнять придется и ряд других требований. Ранее же и вовсе сообщалось, что линейки, как и все другие массовые мероприятия, будут отменены в нашей стране вплоть до конца 2020 года.