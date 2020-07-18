29 новых случаев COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего с начала пандемии по нарастанию зарегистрировано 5 186 случаев. По словам специалиста, темп прироста новых случаев составил 0,6. За прошедшие сутки также проведено 5 270 исследований на коронавирусную инфекцию — всего с начала пандемии сделано 388 тыс. тестов.

В двух аэропортах Татарстана, «Казань» и Бегишево, провели санитарно-карантинный контроль в отношении 35 самолетов, специалисты осмотрели 4 212 пассажиров и членов экипажа. Лица с признаками инфекционных заболеваний не выявлены. По словам Авдониной, под наблюдением остаются 1 182 контактных с больными и 90 человек, прибывших из-за рубежа и находящихся на двухнедельной самоизоляции.

На сегодняшний день выздоровели 4 047 человек, в том числе 30 — за минувшие сутки. Умерли с начала пандемии 27 пациентов.

По данным оперативного штаба РТ, один случай завозной, остальные — контактные. 12 человек госпитализированы, 17 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 11, Набережные Челны — 7, два случая — в Новошешминском районе. По одному заболевшему обнаружили в Арском, Верхнеуслонском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Нурлатском, Ютазинском районах.

За прошедший день заразился один ребенок. Также выявлено 3 заболевших в возрасте от 18 до 30 лет, 7 — от 30 до 50 лет, 5 — от 50 до 60 лет, 3 — от 70 до 80 лет. Больше всего пациентов в возрастной группе от 60 до 70 — 10 человек.

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