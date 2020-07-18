18 июля отмечается несколько церковных праздников

Праздник Афанасьев день отмечается 18 июля 2020 года (по старому стилю – 5 июля). По церковному календарю это дата почтения памяти преподобного Афанасия Афонского, игумена. Название «Месяцев праздник» день получил за наблюдение за ночным светилом в это время.

Какой церковный праздник сегодня, 18.07.2020Афанасий (имя при крещении – Авраамий) родился в каппадокийском городе Трапезунд приблизительно с 925 по 930 год. Его родители были христианами. Когда их не стало, сироту приютила монахиня. После получения образования юношу призвали ко двору императора Византии как ученика Афанасия, известного оратора и учителя словесности. Через несколько лет Авраамий сам стал учителем. Но не к этому стремилась его душа. Он удалился в Киминский монастырь, стал учеником его основателя Михаила Малеина и принял монашество с именем Афанасий.

В 960 году он пришел на святую гору Афон. Первые годы отшельники, которые жили рядом, были против его идей объединения скитов. Но уже в 963 году они построили первую обитель, после которой возвели еще три. Враждебное отношение заставило Афанасия покинуть Афон и перебраться на Кипр. Там ему привиделась Богородица, которая пообещала свою помощь и защиту.

Афанасий вернулся на гору игуменом. Он продолжал строить монастыри, пока не погиб при обвале стены 5 июля 999 или 1000 года.

Сегодня, 18 июля, какой православный праздникПо церковному календарю 18 июля поминают деву-мученицу Агнию (Анну) Римскую.

Родилась будущая Святая в благочестивой семье в Риме и воспитывалась в христианской вере. Отказавшись выйти замуж за сына начальника области и принести жертву богине Весте, дева в 13 лет была отправлена нагой в непотребный дом.

По Божьей воле, у Агнии на голове выросли такие длинные волосы, что покрыли как одеяние все ее тело, а в непотребном доме мученицу встретил ангел, окутавший ее таким блистающим сиянием, что нечестивцы не могли на нее смотреть. Дева начала молиться и перед ней возникла белая одежда, сотканная руками ангелов.

Один нечестивец вошел к Агнии, чтобы осквернить ее, но упал бездыханный к ногам девы, преданный ангелом сатане. По просьбе отца юноши, дева воскресила умершего своей молитвой, и он стал прославлять Господа. Свидетелями этого чуда были 160 язычников, которые уверовали и крестились. Спустя какое-то время им всем и воскресшему юноше отрубили головы.

А Агнию предали жестоким пыткам, во время которых дева скончалась