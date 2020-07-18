Фигуристка-чемпионка из России погибла в 20 лет

Екатерина АлександровскаяФото: Владимир Песня / РИА Новости

Российская и австралийская фигуристка Екатерина Александровская погибла в 20 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тело спортсменки обнаружили под окнами многоэтажного дома. По предварительной версии, в ночь на 18 июля Александровская выпала с шестого этажа.

В 2016 году Александровская получила предложение представлять Австралию на международных соревнованиях. В том же году россиянка сменила спортивное гражданство. В паре с Харле Уинздором она завоевала золото на чемпионате мира среди юниоров. Кроме того, пара дважды выигрывала чемпионат Австралии.

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Только весной 2012 года после переезда на Украину она перешла в парное катание.