В России выздоровели 7490 зараженных коронавирусом

Фото: Татьяна Макеева / РИА Новости

В России за сутки поправились 7490 зараженных коронавирусом. Все за время пандемии вылечились 546 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

В Москве за день поправились 543 человека, общее число излечившихся достигло 170 тысяч.

Следом по числу вылечившихся идут Ханты-Мансийский округ (490), Свердловская (343), Московская (327) области, Красноярский край (302), Нижегородская (299), Архангельская (260) области.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 765 437 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 247 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июля превысило 14,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. За весь период пандемии скончались 601 927 инфицированных, более 7,8 миллиона человек выздоровели.