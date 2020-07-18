Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

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В оперативном штабе назвали российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6234 инфицированных в 85 регионах, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы в субботу, 18 июля.

Больше всего заразившихся — в Москве (578). Следом идут Свердловская область (259), Ханты-Мансийский автономный округ (247), Санкт-Петербург (238), Нижегородская область (205) и Алтайский край (201).

Наименьшее число случаев заражения зафиксировано в Севастополе (шесть), Еврейской автономной области (четыре) и Ненецком автономном округе (один).

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 18 июля превысило 14,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 237 тысяч. За весь период пандемии скончались 601 927 инфицированных, более 7,8 миллиона человек выздоровели.