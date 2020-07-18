Роскосмос готовится создать конкурента Starlink

Остановить прослушивание
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»
Госкорпорация Роскосмос планирует создать спутниковую систему связи, которая сможет стать конкурентом зарубежным OneWeb и Starlink. Об этом сообщает РИА «Новости».
Проект получил название «Сфера». В следующем месяце запланировано внесение на утверждение кабмином окончательной программы по созданию системы.
В пресс-службе госкорпорации уточнили, что проект уже согласован Минтрансом и Минкомсвязи России, а также находится на стадии согласования с Минфином Минэкономразвития РФ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— SpaceX запустит на орбиту новую партию спутников Starlink
— В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
— NASA заявила, что рассчитывает на поддержку России в освоении Луны