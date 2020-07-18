Учебный год в 2020 году смещать не будут

Возобновление учебных занятий в школах страны назначено на 1 сентября. Об этом в пятницу в эфире российского телевидения сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, вопрос о проведении традиционных торжественных линеек в учебных заведениях будет решаться позднее, в середине августа.Глава Роспотребнадзора отметила, что при изменении эпидемиологической ситуации в стране будут введены новые правила и новые требования.«Но главное, что 1 сентября дети пойдут в школу», — резюмировала Попова.

Из-за ситуации с распространением коронавируса, и ради безопасности детей, в этом году будет изменен формат торжественных линеек в школах России на 1 сентября. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он при этом не указал, какой формат предполагается использовать.«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — поведал министр.Кравцов добавил, что новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса. Министр подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.