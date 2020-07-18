Источник высказался о текущем состоянии здоровья Заворотнюк

Осведомленный источник рассказал подробности о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк Напомним, что о том, что актриса тяжело больна, стало известно в прошлом году. В интернете распространились слухи о том, что у Заворотнюк врачи обнаружили рак мозга. Страшный диагноз Анастасии позже подтвердили медики.Состояние здоровья Заворотнюк сегодня, 18 июля: свежие новостиНа днях анонимный источник рассказал, что перспективы лечения артистки сейчас не такие радужные, как это пытались выставить непосвященные в детали поклонники знаменитости.

«Речи не идет о полной победе Насти над заболеванием. Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение. Все надеются на чудо», — заявил осведомленный источник.Также инсайдер рассказал, что Анастасия сейчас находится у себя дома, в особняке в поселке Крекшино, а Петр Чернышев не покидает свою супругу.Ранее новость о выписке актрисы из больницы прокомментировал отец Жанны Фриске. Певица боролась с таким же диагнозом, однако скончалась пять лет назад. Он вырази надежду на то, что актриса поправится, потому что на сегодняшний день медицина широко продвинулась вперед в вопросах лечения онкологических заболеваний головного мозга.