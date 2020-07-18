Уголовное дело против Ефремова передано в прокуратуру

Материалы уголовного дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП направили в прокуратуру. Там утвердят окончательное обвинительное заключение. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, прошел достаточный срок рассмотрения дела и, следователь должен был отправить его в прокуратуру.«Они нас по закону не должны предупреждать, но скорее всего, да», — сказал защитник Ефремова накануне, 17 июля.Михаил Ефремов, новости сегодня, 18.07.2020В свою очередь адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы сына погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Захарова, в недавнем интервью раскрыл некоторые детали дела. Как отметил юрист, со стороны защиты актёра «ведётся игра», но её «сценарий» пока до конца не понятен.В юридическую компанию Сергея Аверцева обратился сын Захарова Виталий с просьбой представлять его интересы в суде. Адвокат согласился, а недавно рассказал журналистам некоторые подробности. Известно, что в деле не один потерпевший, а несколько – брат, два сына и жена погибшего в ДТП Сергея Захарова. Каждый из членов семьи имеет собственного адвоката, что Аверцев называет «нормальной практикой», а вот защита Михаила Ефремова видит в этом некие «странности».

Юрист считает, что обсуждения относительно числа потерпевших – это один из этапов «игры», раздуваемой ради «шумихи» и привлечения внимания. Защищающий интересы Виталия Захарова юрист пока не может точно назвать ни дату первого судебного слушания, ни сумму компенсации, но отметил, что последняя возрастает в зависимости от причинённого морального ущерба. Таковым, кстати, адвокат называет слова представителя Ефремова Эльмана Пашаева, недавно заявлявшего, что скоро потерпевшими пожелает оказаться «вся деревня». Отказался Аверцев отвечать на вопрос о материальном положении Виталия Захарова, говоря, что разглашать информацию такого рода «некорректно», а вот о предложении со стороны защиты Ефремова устроить встречу рассказал. Оказалось, что ему звонил Пашаев и «приглашал в гости» для беседы, однако ни о каких конкретных предложениях не упомянул, а приехать в Рязань отказался, мотивировав это занятостью.