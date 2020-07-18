Совет Федерации одобрил закон об «исполнительной амнистии»

Пенсионеры и предприниматели, пострадавшие от последствий пандемии коронавируса, получат рассрочку платежей по судебным решениям и исполнительным листам по выплате задолженности по кредитам и налогам. Такая норма содержится в законе, одобренном сенаторами на пленарном заседании 15 июля.Россиян в 2020 году ждет амнистияАвторами закона выступили вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Закон предусматривает рассрочку платежей по судебным решениям и исполнительным листам для пенсионеров, не имеющих иного дохода, кроме пенсии, и представителей малого и среднего бизнеса, отнесённых к наиболее пострадавшим отраслям. Закрепляется обязанность судебного пристава-исполнителя на основании заявления должника однократно предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов по возбуждённым исполнительным производствам о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, сообщает «Парламентская газета».Таким образом, пенсионеры получат рассрочку по долгам на сумму до 1 млн рублей сроком до двух лет, при этом им не потребуется обращаться в суд, достаточно будет написать заявление приставу-исполнителю. Для субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается рассрочка на срок до одного года на сумму до 15 млн рублей. Рассрочка будет предоставляться однократно.

К третьему чтению в документе расширен перечень сфер, в которых предоставляется рассрочка. Речь идёт обо всех категориях долгов, кроме трудовых обязательств, выплат по потере кормильца, алиментов.Также установлено, что те предприниматели, которые получили рассрочку, на весь период действия этой льготы не имеют права выплачивать дивиденды и выдавать кредиты и давать какие-либо обязательства. При этом до конца 2020 года продлевается срок моратория, когда судебные приставы не смогут выполнять принудительное производство в отношении должника. На срок действия рассрочки также вводится мораторий на действия коллекторов.По предложению вице-спикера палаты Николая Журавлёва сенаторы будут проводить мониторинг этого закона, с тем чтобы, если понадобится, дополнить его нормой о рассрочке по платежам ЖКХ и другим.

Амнистия по уголовным делам — будет в 2020 году или нет

Ожидаемая амнистия 2020, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, судя по количеству писем и звонков, продолжает оставаться в фокусе внимания большого количества российских гражданПрошел День Победы 9 мая 2020 г., прошел парад Победы 24 июня 2020, на 26 июля 2020 запланирована дата прохождения «Бессмертного полка». Страна постепенно выходит из ограничений, связанных с COVID-19. Однако никакой новой информации о хоть каком-то движении в вопросе об амнистии, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не появляется. Напротив, поступают сведения о том, что амнистия 2020 не отложена, а полностью отменена. Впрочем, не исключается вариант, как отмечают эксперты, что власти все-таки пересмотрят свое решение и проведут амнистию по уголовным делам. Но говорить о сроках на сегодняшний день не приходится.