Стало известно, какой группе людей не подойдет вакцина от COVID-19

Вакцина от COVID-19 не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом сообщил директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что такой группе людей необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом, прежде чем воспользоваться вакциной, иначе могут обостриться хронические заболевания, сообщает РИА «Новости».

Сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первая российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в первой декаде августа.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов ранее заявил, что испытание первой в мире вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.

Накануне стало известно, что в НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге начались испытания трех вакцин от коронавируса зарубежного производства. В них участвуют добровольцы.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 406 случаев заражения коронавирусом, из них 26% — без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 759 203 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228).

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 157 случаев.