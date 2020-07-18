Уголовное дело против Ефремова передано в прокуратуру

Материалы уголовного дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП направили в прокуратуру. Там утвердят окончательное обвинительное заключение. Об этом сообщил адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, прошел достаточный срок рассмотрения дела и, следователь должен был отправить его в прокуратуру.

«Они нас по закону не должны предупреждать, но скорее всего, да», — сказал защитник Ефремова накануне, 17 июля.

Михаил Ефремов, новости сегодня, 18.07.2020В свою очередь адвокат Сергей Аверцев, представляющий интересы сына погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Захарова, в недавнем интервью раскрыл некоторые детали дела. Как отметил юрист, со стороны защиты актёра «ведётся игра», но её «сценарий» пока до конца не понятен.

В юридическую компанию Сергея Аверцева обратился сын Захарова Виталий с просьбой представлять его интересы в суде. Адвокат согласился, а недавно рассказал журналистам некоторые подробности. Известно, что в деле не один потерпевший, а несколько – брат, два сына и жена погибшего в ДТП Сергея Захарова. Каждый из членов семьи имеет собственного адвоката, что Аверцев называет «нормальной практикой», а вот защита Михаила Ефремова видит в этом некие «странности».

Юрист считает, что обсуждения относительно числа потерпевших – это один из этапов «игры», раздуваемой ради «шумихи» и привлечения внимания. Защищающий интересы Виталия Захарова юрист пока не может точно назвать ни дату первого судебного слушания, ни сумму компенсации, но отметил, что последняя возрастает в зависимости от причинённого морального ущерба. Таковым, кстати, адвокат называет слова представителя Ефремова Эльмана Пашаева, недавно заявлявшего, что скоро потерпевшими пожелает оказаться «вся деревня».

Отказался Аверцев отвечать на вопрос о материальном положении Виталия Захарова, говоря, что разглашать информацию такого рода «некорректно», а вот о предложении со стороны защиты Ефремова устроить встречу рассказал. Оказалось, что ему звонил Пашаев и «приглашал в гости» для беседы, однако ни о каких конкретных предложениях не упомянул, а приехать в Рязань отказался, мотивировав это занятостью.