Препарат «Авифавир» будут продавать в аптеках

Отечественный препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Авифавир» может появиться на полках аптек уже в июле. В данный момент Российский фонд прямых инвестиций, при поддержке которого шла разработка лекарства, ждет разрешения на его амбулаторное использование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Министерством здравоохранения России, и ряд компаний в России предоставил доказательства, что это можно делать и хорошо препарат работает в амбулаторном режиме, то есть в аптечном режиме», — заявил Дмитриев.

Он добавил, что препарат категорически нельзя применять беременным женщинам, а также женщинам, которые планируют беременность.

«Это очень хорошо известный факт про данный препарат, мы абсолютно открыто о нем говорим. Поэтому очень важно, что, когда люди это будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту, и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать беременность во время принятия препарата», — подчеркнул глава РФПИ.

На счету российских разработчиков лекарства от коронавируса еще два средства — «Коронавир» и «Арепливир». Их одобрил Минздрав РФ.

Ранее ВОЗ в качестве единственного эффективного средства от COVID-19 назвала «Ремдесивир». Однако разработчик вакцины Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru сказал, что это лекарство может быть опасным.

Тем временем, стало известно, что Россия готова делиться с партнерами опытом борьбы с коронавирусом. Об этом Михаил Мишустин заявил сегодня в Минске, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Это первая с начала эпидемии очная встреча премьеров России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Россия — локомотив всех процессов на постсоветском пространстве. И речь на встрече во Дворце независимости идет не только об экономике: Белоруссия была и останется для России братской и родной страной.

«Мы никуда не собираемся, как некоторые пытаются представить Беларусь. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человек, для россиянина. И она всегда останется такой, даже если мы с вами этого не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«На сегодняшний день все четыре свободы, о которых мы говорим, очень важно реализовать. Мы говорим о наших взаимных отношениях, о торговле, о перемещении капитала, рабочей силы», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Равноправный союз добрых соседей — реальность, а не просто дипломатические заявления. Рабочий визит Михаила Мишустина в Минск — первая зарубежная поездка с начала пандемии.

Правительственные кортежи подъезжают к подъезду один за другим. Лидеры стран ЕАЭС дважды встречались весной в формате видеоконференции. Онлайн общались и главы правительств. И вот первый очный саммит после долгого перерыва.

В кулуарах санитайзеры для дезинфекции рук, охрана в черных перчатках. В таких условиях даже протокольное фотографирование — уже событие. Крепкое рукопожатие — премьеры России и Беларуси успевают даже что-то обсудить.

Обучение медиков, тест-системы для диагностики COVID-19, бесконтактные термометры — Россия и дальше готова помогать партнерам справляться с пандемией. Совет принял единый план борьбы с коронавирусом.

«В нашей стране налажено производство инновационных медицинских препаратов от коронавируса. Процедуру регистрации прошли такие уникальные лекарства, как «Авифавир», а также «Артлегив» и «Илсира». Это лекарства, которые предотвращают тяжелые осложнения болезни — так называемый цитокиновый шторм. В России производство их налажено по системе полного цикла и не зависит от поставок из третьих стран», — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, слова которого приводят «Вести»

«У нас сегодня есть все возможности для обеспечения тех запросов, которые у коллег есть. Поэтому, как только сформируется какая-то заявка, мы ее в состоянии быстро исполнить», — добавил Мантуров.

Казахстан хочет одним из первых закупить и нашу вакцину, как только ее запустят в промышленное производство. В стране 1700 новых случаев коронавируса ежедневно. И туда уже доставили лекарства, тесты и средства защиты из России.

«Кроме того, в Казахстан отправилась группа российских специалистов, которая включает и эпидемиологов, и вирусологов. Будем и в дальнейшем взаимодействовать, оказывать поддержку в противодействии пандемии», — пообещал премьер-министр России.

«Хотел бы выразить лично вам и нашим российским коллегам благодарность за ту помощь, которая была оказана. Мы получили компетенции от российских врачей, которые приехали, работали в разных регионах и работают даже сегодня в разных регионах Казахстана», — поблагодарил Аскар Мамин, премьер-министр Казахстана.