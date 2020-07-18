«Теперь будет, где помыться»: Басков подарил раковину «бедствующей» маме Ивлеевой

Настя Ивлеева посмеялась над пользователями, которые упрекают ее в жадности.

«Золотой голос России» Николай Басков отреагировал на скандал в Сети, который спровоцировала популярный блогер Настя Ивлеева. В начале июля супруга рэпера Элджея сняла на видео свою поездку к маме в деревню Разметелево Ленинградской области. Оказалось, условия проживания в ее доме оставляют желать лучшего. Пользователей, например, возмутило отсутствие раковины в тесной ванной комнате и сломанная колонка для нагрева воды. Девушку обвинили в жадности и экономии на собственной матери. К тому же, на днях Ивлеева сделала Элджею подарок — роскошные часы за 7 миллионов рублей, чем еще больше разгневала подписчиков.

«Тратишь миллионы на дорогие украшения и тачки, а ремонт для мамы сделать не можешь?», «Шмот стоит дороже дома мамы», — пристыдили блогера зрители.

Уладить конфликт между подписчиками и Ивлеевой решил Басков. Он объявил, что приобретет для мамы Насти Ирины Алексеевны новую раковину, где она сможет помыть руки и постирать. Также певец выразил надежду, что муж Ивлеевой сделает для тещи подарок подороже. Благодарная за щедрый жест женщина поцеловала артиста в щеку.

«Мамуля, поздравляю! Теперь, раз у мамы появилась раковина, ее квартира перестанет быть похожа на жилье нищих бомжей. Спасибо, Коля! Теперь ты мне как родной! Так, получается, копить на новую хату маме больше не надо. Пойду тогда еще Лехе что-нибудь куплю!» — саркастично подписала блогер совместное видео с Басковым и мамой.

Недавно о деятельности Насти Ивлеевой высказалась Айза Анохина. Телеведущая призналась, что уважает блогера, но по ее мнению, Настя «потеряла себя».

«Сейчас она стала надменной, пафосной супер селебрити, вся на брендах. Мне кажется нужно не забывать, с чем тебя приняли», — считает Айза.

Напомним, что Настя Ивлеева также жестко ответила на критику пользователей за стрельбу в годовщины свадьбы и рассказала, как ее раздели на оргии в Берлине.