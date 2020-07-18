Обозреватель: Эрдоган хочет принять закон об ограничениях в соцсетях перед парламентским перерывом

Надо сказать, что турецкий парламент ежегодно отправляется на летние каникулы в период между 1 июля и 1 октября, однако в этом году парламентская сессия была продлена до 30 июля. Эрдоган надеется, что закон будет принят к тому времени, иначе ему придется ждать до следующего заседания парламента, говорится в статье Сельви для Hürriyet.

Законопроект предусматривает, что гиганты социальных сетей, такие как Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok и другие должны назначить юридического представителя в Турции, к которому смогут обращаться суды с просьбой удалить контент или сообщить личность пользователей.

Согласно документу, эти платформы также должны хранить данные турецких пользователей в Турции.

«Информация о людях, выкладывающих онлайн-контент, который считается незаконным, будет предоставляться платформами социальных сетей в случае, если этого потребует суд», — писал обозреватель в предыдущей статье в начале июля.

Между тем законопроект повлечёт за собой значительные штрафы, если компании социальных сетей не выполнят требования турецкого правительства. Данный закон направлен на введение штрафов в размере до 50 млн евро на компании, работающие в соцсетях, которые не в состоянии быстро удалить ненавистнические высказывания и другой незаконный контент со своих платформ.

В соответствии с предлагаемым законом, любой нелегальный контент должен быть удалён компаниями в течение 24 часов.