Мэрия Барнаула раскритиковала подразделение за развороченную после ремонта сетей дорогу

Разбитые дороги Барнаула после ремонта СГК

17 июля глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание по несвоевременному завершению ремонтных работ на проспекте Красноармейском со стороны «Барнаульской теплосетевой компании». Мэр выразил недовольство тем, что дорожное покрытие, демонтированное во время ремонта теплосетей до сих пор не восстановлено. Представители БТСК (входит в «Сибирскую генерирующую компанию») пообещали устранить недоработки в короткий срок. Однако стоит отметить, что ситуации с разрушенным покрытием складываются и в других районах города, что создает неудобства и даже представляет опасность для жизни граждан, которым приходится передвигаться по проезжей части из-за оврагов на тротуарах.

Как сообщает офсайт города, первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков проинформировал, что работы не завершены в срок, не восстановлена часть дорожного полотна по проспекту Красноармейскому в сторону улицы Молодежной. Присутствующим на совещании представителям АО БТСК главному инженеру Сергею Климову и заместителю директора по развитию Владимиру Щелокову тут же было указано на необходимость незамедлительного завершения работ. Помимо этого, для контроля за выполнением ремонтных работ на объектах теплоэнергетики был отозван из отпуска заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров.

Вячеслав Франк подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует незамедлительного реагирования и исправления, выполнение работ город берет на особый контроль. «Жители города испытывают неудобства, восстановление дорожного покрытия необходимо завершить в кратчайшие сроки. Подлежат контролю и другие объекты компании, все работы должны быть завершены в срок. Напомню, что 15 сентября мы должны начать новый отопительный сезон», — заявил мэр.

Представители БТСК в свою очередь пообещали, что в ночь с 17 на 18 июля все работы по укладке асфальта на данном участке будут завершены. «Для этого с 22:00 часов 17 июля до 6:00 18 июля будет перекрыт проспект Красноармейский. Приносим жителям города извинения за доставленные неудобства», — отметили они.

Между тем это не единственный участок, на который жалуются горожане. Так, на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной уже почти месяц разрыто несколько глубоких ям. В результате горожанам приходится обходить данный участок по узкой кромке тротуара или передвигаться прямо по проезжей части. Ту же картину можно наблюдать и на проспекте Ленина в районе парка «Солнечный ветер». При этом, ремонтники не учли и особенности передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вряд ли смогут самостоятельно преодолеть подобные преграды на пути.