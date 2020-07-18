Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ждет российского коллегу Владимира Путина на личную встречу на саммите ЕАЭС. Об этом пишет БелТА.

«Мы его ждем после встречи глав правительств на очную встречу уже в Минске в рамках ЕАЭС», — сказал Лукашенко на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Белорусский лидер также передал Путину добрые пожелания и приветствия.

Саммит ЕАЭС должен состояться осенью этого года в Минске.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Лукашенко обсудили отношения Москвы и Минска

— Лукашенко видит у России страх «потерять» Белоруссию

— Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Источник