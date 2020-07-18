ТОП-10 Силовиков с «интересами» в странах НАТО. Властные группировки России — Часть 9

По телевизору очень красиво и патриотично говорят про “национализацию элит”, однако высокопоставленные российские силовики, самое что ни на есть высшее руководство спецслужб, всегда ищет способ закрепиться за границей.И это совсем не странно, ведь если самые близкие друзья президента России Владимира Путина хранят на офшорных счетах миллиарды долларов, а бывшая жена и дочь покупают недвижимость на южных берегах Франции, тоже входящей во вражеский блок НАТО. При этом за последние 10 лет число приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны выросло в шесть раз. Шпиономанию подогревает и риторика властей о «государстве в кольце врагов». Правда, начавшаяся в России охота на коварных шпионов затронула только журналистов, ученых и активистов, критикующих действующую власть. А для самих себя в Кремле и ФСБ уже давно сделали исключение. Как говорится, “перед законом все равны, но некоторые ровнее”.Или, как говаривал Збигнев Бжезинский:“Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?“ Итак, давайте посмотрим на руководителей ФСБ, Совбеза, других силовиков и их родственников, которые имеют офшорные компании, владеют зарубежной недвижимостью или хотят получить вид на жительство в странах НАТО. 0:00 Введение1:20 1. Глава Службы внешней разведки 2:52 2. Секретарь Совбеза4:05 3. Генерал ФСБ4:58 4. Генеральный прокурор7:10 5. Глава Следственного комитета8:01 6. Помощник главы УФСБ по Москве и Московской области9:00 7. Замначальника управления «К» СЭБ ФСБ9:49 8. Главный прокурор Москвы10:46 9. Руководитель центра «Э» МВД11:29 10. Замминистра внутренних дел 1. Глава Службы внешней разведкиБлизкие родственники директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительства в Венгрии в обмен на инвестиции. Об этом стало известно два года назад в результате совместного расследования венгерского центра Direkt36, новостного портала «444» и «Новой газеты». Андрей Нарышкин, его супруга Светлана и их дочери обращались за видом на жительство в Венгрии. По программе, которая стартовала в 2013 году, требовалось вложить 300 тысяч евро в венгерские облигации и оплатить административный сбор 60 тысяч евро. Понятно и ежу, что любой зарубежный якорь у родственников директора СВР является потенциальной угрозой для национальной безопасности России, поскольку его должность не допускает «лояльности двум странам». Ведь Венгрия входит в НАТО, о недружественных действиях которого постоянно говорит президент.
Сам Нарышкин также заявлял о негативном влиянии западных стран на Россию и СНГ. «Мы видим, как наши политические оппоненты в США, странах НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям», — говорил директор СВР на заседании руководителей органов безопасности и служб разведки стран в 2019 году. Венгерское правительство по поводу данного расследования в итоге выпустило пресс-релиз: власти не стали отрицать, что эти люди получили вид на жительство в стране, отметив только, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии. 2. Секретарь Совбеза Генерал армии Николай Патрушев считается одним из самых близких к Владимиру Путину силовиков, до 2008 года он много лет возглавлял ФСБ, а после стал секретарем Совета безопасности — совещательного органа при президенте, который формирует политику, анализирует и оценивает угрозы в области национальной безопасности. Николай Патрушев любит высказываться о западных угрозах. Свое последнее заявление на этот счет он сделал перед голосованием по поправкам в Конституцию. В интервью «АиФ» он заявил: «Запад … регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей». Хотя племянник Патрушева, Алексей, был не чужд западным ценностям: по данным «Панамского архива», с 2010 по 2012 годы он владел офшорной компанией Misam Investments, зарегистрированной на Виргинских островах — зависимой территории Великобритании (члена НАТО). Компания владела долей в Курском ликеро-водочном заводе через кипрскую структуру. В 2012 году Патрушев продал свою долю в Misam своему другу и партнеру Максиму Храмцову.