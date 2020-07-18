ТОП-10 Силовиков с «интересами» в странах НАТО. Властные группировки России — Часть 9

По телевизору очень красиво и патриотично говорят про “национализацию элит”, однако высокопоставленные российские силовики, самое что ни на есть высшее руководство спецслужб, всегда ищет способ закрепиться за границей. И это совсем не странно, ведь если самые близкие друзья президента России Владимира Путина хранят на офшорных счетах миллиарды долларов, а бывшая жена и дочь покупают недвижимость на южных берегах Франции, тоже входящей во вражеский блок НАТО. При этом за последние 10 лет число приговоров по статьям о госизмене, шпионаже и разглашении гостайны выросло в шесть раз. Шпиономанию подогревает и риторика властей о «государстве в кольце врагов». Правда, начавшаяся в России охота на коварных шпионов затронула только журналистов, ученых и активистов, критикующих действующую власть. А для самих себя в Кремле и ФСБ уже давно сделали исключение. Как говорится, “перед законом все равны, но некоторые ровнее”.Или, как говаривал Збигнев Бжезинский:“Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?“ Итак, давайте посмотрим на руководителей ФСБ, Совбеза, других силовиков и их родственников, которые имеют офшорные компании, владеют зарубежной недвижимостью или хотят получить вид на жительство в странах НАТО. 0:00 Введение1:20 1. Глава Службы внешней разведки 2:52 2. Секретарь Совбеза4:05 3. Генерал ФСБ4:58 4. Генеральный прокурор7:10 5. Глава Следственного комитета8:01 6. Помощник главы УФСБ по Москве и Московской области9:00 7. Замначальника управления «К» СЭБ ФСБ9:49 8. Главный прокурор Москвы10:46 9. Руководитель центра «Э» МВД11:29 10. Замминистра внутренних дел 1. Глава Службы внешней разведкиБлизкие родственники директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина обращались за получением вида на жительства в Венгрии в обмен на инвестиции. Об этом стало известно два года назад в результате совместного расследования венгерского центра Direkt36, новостного портала «444» и «Новой газеты». Андрей Нарышкин, его супруга Светлана и их дочери обращались за видом на жительство в Венгрии. По программе, которая стартовала в 2013 году, требовалось вложить 300 тысяч евро в венгерские облигации и оплатить административный сбор 60 тысяч евро. Понятно и ежу, что любой зарубежный якорь у родственников директора СВР является потенциальной угрозой для национальной безопасности России, поскольку его должность не допускает «лояльности двум странам». Ведь Венгрия входит в НАТО, о недружественных действиях которого постоянно говорит президент.

Сам Нарышкин также заявлял о негативном влиянии западных стран на Россию и СНГ. «Мы видим, как наши политические оппоненты в США, странах НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям», — говорил директор СВР на заседании руководителей органов безопасности и служб разведки стран в 2019 году. Венгерское правительство по поводу данного расследования в итоге выпустило пресс-релиз: власти не стали отрицать, что эти люди получили вид на жительство в стране, отметив только, что упомянутые в публикации лица не представляют угрозы для безопасности Венгрии. 2. Секретарь Совбеза Генерал армии Николай Патрушев считается одним из самых близких к Владимиру Путину силовиков, до 2008 года он много лет возглавлял ФСБ, а после стал секретарем Совета безопасности — совещательного органа при президенте, который формирует политику, анализирует и оценивает угрозы в области национальной безопасности. Николай Патрушев любит высказываться о западных угрозах. Свое последнее заявление на этот счет он сделал перед голосованием по поправкам в Конституцию. В интервью «АиФ» он заявил: «Запад … регулярно использует подконтрольные СМИ и возможности сети интернет для дискредитации руководства нашей страны, институтов государственной власти и патриотически настроенных политических лидеров, а также для размывания российских духовно-нравственных ценностей». Хотя племянник Патрушева, Алексей, был не чужд западным ценностям: по данным «Панамского архива», с 2010 по 2012 годы он владел офшорной компанией Misam Investments, зарегистрированной на Виргинских островах — зависимой территории Великобритании (члена НАТО). Компания владела долей в Курском ликеро-водочном заводе через кипрскую структуру. В 2012 году Патрушев продал свою долю в Misam своему другу и партнеру Максиму Храмцову.