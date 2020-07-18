Обнаружен еще один симптом коронавируса

У зараженных коронавирусом может появиться сильная сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. К такому выводу пришли испанские ученые, исследовавшие несколько десятков пациентов.

При этом сыпь у больных появлялась за два дня до других симптомов COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью, опубликованную в журнале JAMA Dermatology.

Ученые пока затрудняются назвать масштаб распространения симптома среди всех заболевших.

По последним данным, в мире насчитывается более 13,5 млн случаев заражений, умерли свыше 584 тыс. человек.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 406 случаев заражения коронавирусом, из них 26% без симптомов. Нарастающим итогом выявлены 759 203 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 539 373 человека, умерли 12 123. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (575), Свердловская область (301), Ханты-Мансийский АО (249), Санкт-Петербург (244), Алтайский край (228).

За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5 157 случаев.