В Україні хочуть об’єднати державні і приватні камери спостереження

В МВС підготували законопроєкт, який дозволить з’єднати мережу приватних і державних відеокамер в одну систему спостереження.

Один з великих ТРЦ Києва вже погодився підключити свої камери до державної системи. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Канал24.

«Щодо боротьби з вуличною злочинністю. Я прошу всіх власників ресторанів і торгових центрів, підключайте ваші відеокамери до систем «Безпечне місто» ваших міст, щоб ми могли збільшити кількість камер», – заявив Геращенко.

За його словами, тільки в Києві працює сьогодні 6700 відеокамер, встановлених за гроші міського бюджету. У містах інших країн загальна кількість камер досягає кількох мільйонів.

«Неможливо злочинцю буде щось зробити. Кожен його крок буде видно з 10-ти точок. Ми прагнемо до цього. Ми готуємо закон, який буде називатися «Безпечна держава», – додав заступник голови МВС.