Какие силы стоят за гибридной войной над человечеством?

Пандемия коронавируса наглядно показала, что реальность превзошла самые смелые пророчества Оруэлла, что «цифровой концлагерь» — это не страшилка конспирологов, а предельно точный образ «дивного нового мира». Мира, в котором вся полнота власти будет безраздельно принадлежать избранным, а вся остальная масса человеческих индивидуумов будет тотально контролироваться.

Конечно, исключительно во имя их же блага, их здоровья и безопасности, а также максимально полного удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Как говорится, «все во имя человека, все во благо человека». Только «человеки» в этом новом мире будут разных сортов, и каждому сорту будет полагаться «свое».

В последние годы нас часто пугали грядущим «Новым Средневековьем». Но о возвращении в Средние века с его феодальной вольницей, похоже, не стоит и мечтать. Новый мир, который прямо на глазах начинает обретать черты реальности, гораздо больше будет походить на реинкарнацию рабовладельческой Древней Греции: эффективная экономика, процветающие наука, культура и искусство, развитая демократия с высоким уровнем благосостояния граждан при разделении людей на первый и второй сорт, на свободных и рабов.С учетом опыта тысячелетий в грядущем новом мире рабов, естественно, никто не будет называть рабами. Напротив, им будут петь дифирамбы и рассказывать о том, как все общественные институты денно и нощно пекутся об их благополучии. Но, что непременно вернется — так это ошейник и клеймо, в виде супер современных гаджетов и высокотехнологичных чипов.

Впрочем, если планы Гейтса, Грефа и иже с ними воплотятся в жизнь, то и «Новой Древней Греции» нам не видать, как своих ушей. Раб был вещью, а не человеком только для закона и хозяина, но сам-то он при этом оставался человеком, не лишался своей человеческой природы. Мир, в который нас стараются загнать и заманить либеральные глобалисты, такой роскоши уже не предусматривает.

Любовь к человечеству его архитекторов настолько велика, что на меньшее, чем «улучшение» ужасно несовершенной человеческой природы они не согласны. «Гуманизм» — прибежище ретроградов. «Трансгуманизм» — символ грядущего светлого будущего человечества.

Поэтому нельзя не согласиться с философом Виталий Аверьяновым определившим происходящее ныне, как гибридную войну против всего «человечества, которое не входит в «бриллиантовую личинку» золотого миллиарда». Нельзя не согласиться с ним и в том, что такая гибридная война «будет наиболее эффективна и победоносна именно до тех пор, пока «противник» не осознает, что войну ведут именно против него».

Однако одного понимания того, что с нами ведут войну, пусть и именуемую гибридной, недостаточно для спасения от цифрового концлагеря. Не менее важно понять и то, кто именно ведет эту гибридную войну против человечества. Без этого невозможно выработать ни эффективную стратегию, ни эффективную тактику борьбы, а значит, невозможно добиться победы.

Профессор Валентин Катасонов недавно напомнил об изданной ещё полвека (!) назад книге Бжезинского «Технотронная эра». Приведу несколько выдержек из нее:

— «В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом всё более контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным наблюдение и контроль практически за каждым гражданином».— «В технотронном обществе тенденция будет идти в сторону сведения миллионов одиночных и не связанных друг с другом граждан в общую массу, которая будет легко управляема и направляема харизматичными и симпатичными личностями».

К этим цитатам надо добавить, что книга не была результатом свободной игры ума Бжезинского, в силу своей гениальности сумевшего предсказать наше настоящее. Она не предсказание и не прогноз — она план. Бжезинский написал её по заказу Рокфеллера в качестве плана деятельности Римского клуба на ближайшие десятилетия. И признаем, предложенный им план в значительной мере уже удалось реализовать.

Следует отметить и то, что сам термин – «технотронная эра» — не должен никого вводить в заблуждение. Контуры новый миропорядка Бжезинский формулировал исходя из интересов заказчика, а не требований и перспектив развития научно-технического прогресса. «Цифра» — не более чем технология, инструмент. Она может быть использована для достижения самых различных целей, и не она эти цели определяет.

Показательно, что примерно в то же самое время практически идентичный образ идеального нового мирового порядка дал и Жак Аттали, не утруждая себя особо апелляциями к цифровым технологиям: мир свободных индивидуумов («новых кочевников»), свободных от всего – от Родины, от нации, от религии, от семьи, от пола. Мир, в котором деньги и только деньги — единственная объективная и справедливая мера всего и вся.

Напомню, что Жак Аттали, как и Збигнев Бжезинский, — не кабинетный профессор-мечтатель, а политик-практик высочайшего уровня. Он член Бильдербергского клуба, серый кардинал всех президентов Франции последнего времени, включая и нынешнего Макрона. Именно он создал и был первым директором Европейского банка реконструкции и развития.

Казалось бы, в связи со всем этим легко идентифицировать силу, развязавшую гибридную войну против человечества — глобальная элита, ядром, которой является транснациональный капитал.

Соответственно, бороться с «цифровым концлагерем» надо в первую очередь на поле экономики — радикально реформировать экономическую систему современного мира, позволившую транснациональному капиталу за последние полвека сосредоточить в своих руках колоссальные финансовые ресурсы и колоссальную власть. В результате такой реформы, транснационалы лишаться возможности контролировать политические процессы, а либеральный глобализм (идеология, выражающая интересы транснационального капитала) утратит монополию в сфере культуры, образования и информации.

Задача сложная, но, несмотря на всю мощь транснационалов, решаемая. Доказательств тому предостаточно. Национальный капитал повсюду начинает отстаивать свои интересы. Даже в цитадели глобализма – Америке, национальный капитал смог бросить вызов транснациональному. А если верить оптимистичному прогнозу Владимира Путина, то и вовсе наступает конец эпохи либерализма.

Однако будет ли возможное, хотя и не обязательное торжество национального капитала над капиталом транснациональным, и связанный с ним крах идеологии либерального глобализма, избавлением человечества от угрозы цифрового концлагеря? Приведет ли это к прекращению «гибридной» войны против человечества, направленной на уничтожение человеческого в человеке? К сожалению, нет.

Комплекс избранности, концепция избранной касты, стоящей над человечеством, идея изначального разделения общества на архитекторов миропорядка и строительный материал, прослеживаются на протяжении тысячелетий. Они ни в коей мере не являются порождением глобализации — сформировавшейся в последние полвека экономической системы с ее всемогуществом транснационального капитала. Точно также и стремление «освободить» человека от всех естественных связей (религии, Родины, нации, семьи), а в конечном итоге от самого себя — отнюдь не ноу-хау современных либералов. Достаточно, вспомнить идеи, распространявшиеся в масонских ложах.

Так кто же тогда ведет войну против человечества и стремится загнать его в цифровой концлагерь? Ответ на этот вопрос дают теория Малого народа И. Р. Шафаревича и теория антисистем Л.Н. Гумилёва.

Легко предугадать реакцию на «Малый народ»: «опять во всем виноваты евреи», «евреи, кругом одни евреи», и т.д. и т.п. Поэтому сразу спешу сообщить, что понятия «Малый народ» и «евреи» не являются синонимами. Малый народ – понятие не этническое и даже не социально-политическое, а духовное. Да, в российско-советско-российском Малом народе евреи играли и играют большую роль, но это не отвергает того, что одним из проявлений германского Малого народа стал нацизм, организовавший Холокост. Поэтому использование понятий «Малый народ» и «евреи» в качестве синонимов можно рассматривать, как проявление антисемитизма и навет на еврейскую нацию.

О полной несостоятельности попыток отождествления Малого народа с евреями неоднократно говорил и сам Игорь Ростиславович, удивляясь попыткам заподозрить его в самоцензуре: «Решили, что я не рискую назвать имя «евреи», а намекаю на их роль вот таким окольным путем. … Взаимоотношение этих двух понятий явно обсуждалось, и когда речь шла именно о еврейском влиянии, я так четко и писал, не прикрываясь никакими иными терминами». Книга И.Р. Шафаревича «Трёхтысячелетняя загадка» — лучшее доказательство того, что при исследовании истории еврейского народа и русско-еврейских отношений он ни к каким эвфемизмам не прибегал.

Сделав эти совершенно необходимые уточнения, давайте вернёмся к вопросу о силе, которая ведёт против человечества гибридную войну.

Одним из крупнейших открытий И.Р. Шафаревича и Л.Н. Гумилёва является открытие роль чувств в истории человечества, включая чувство ненависти, Довольно широко распространено мнение, что экономические и политические интересы, классовые и идеологические противоречия – это серьёзно, основательно, их надо учитывать и исследовать, а чувства — их к делу не подошьёшь. «Любит – не любит, к сердцу прижмет, плюнет, поцелует – к черту пошлёт». Какая-то бабская сентиментальщина, которой не место при изучении глобальных исторических процессов и явлений. Но, как доказали эти два великих русских мыслителя, все гораздо серьезнее.

И.Р. Шафаревич писал: «Последние века очень сузили диапазон тех концепций, которыми мы способны пользоваться при обсуждении исторических и социальных вопросов. Мы легко признаем роль в жизни общества экономических факторов или политических интересов, не можем не признать (хотя и с некоторым недоумением) роли межнациональных отношений, соглашаемся, на худой конец, не игнорировать роли религии — но в основном как политического фактора, например, когда религиозная рознь проявляется в гражданских войнах. На самом же деле, по-видимому, в истории действуют гораздо более мощные силы духовного характера — но мы их не способны и обсуждать, их не ухватывает наш «научный» язык. А именно от них зависит — привлекательна ли жизнь людям, может ли человек найти свое место в ней, именно они дают людям силы (или лишают их). Из взаимодействия таких духовных факторов и рождается, в частности, это загадочное явление: «Малый Народ».

В свою очередь Л.Н. Гумилев, исследуя причины этнических катастроф на протяжении двух последних тысячелетий, доказал, что направленность деятельности людей определяется глубинными пластами психики – мироощущением. Люди отдают всех себя служению какому-либо делу (оно может быть созидательным или разрушительным), часто руководствуясь не идеями, а идеалами, нередко даже ясно не осознанными отношением к окружающему миру. При этом Л.Н. Гумилев ввел в оборот понятие «отрицательное мироощущение», при котором главным побудительным мотивом деятельности человека оказывается ненависть к окружающему миру, стремление к его уничтожению.

Именно эту общественную силу, порожденную отрицательным мироощущением, И.Р. Шафаревич и назвал «Малым народом». «Фундаментальное свойство Малого народа, — писал он, — которое иногда пропагандируется, чтобы привлечь сторонников, а иногда скрывается, яростно отрицается, как страшная тайна всей концепции, а именно, что единственной движущей силой любого Малого народа является стремление к уничтожению и ненависть к существующей жизни (выделено мною – И.Ш.)».

Отрицательное мироощущение порождает и неизменные в веках родовые черты Малого народа.

1. Комплекс избранности. Подавляющее большинство в любой нации не стремится к уничтожению окружающего мира и наследия предков. Да, неизбежные в жизни экономические и политические противоречия порождают стремление к их устранению, нередко радикальными и кровавыми методами. Но в основе всегда — желание улучшения, а никак не истребления. Поэтому человек с отрицательным мироощущением неизбежно начинает чувствовать себя изолированным от народа, стоящим вне его. Эдакой белой вороной. Про таких Достоевский писал, что можно родиться эмигрантом и всю жизнь прожить эмигрантом, никогда не выезжая из страны.Не следует думать, что подобная изолированность — тяжкий крест. Напротив, она служит психологическим источником силы и уверенности в себе: я вижу мерзость этого мира, а они не видят, я знаю, как нужно жить, а они не знают и не хотят знать. Чувствовать свою принадлежность к избранным так соблазнительно, а быть им так выгодно – «лучи света в темном царстве» всегда помогут друг другу. Показательно, какое общее свойство либеральных реформаторов отметил банкир Петр Авен: искренняя вера в свою исключительность и вытекающая из нее «самоидентификация с Богом». Ни много, ни мало, но вполне закономерно.

2. Утопический рационализм. Каждый человек, в том числе принадлежащий к Малому народу, нуждается в самооправдании. Поэтому он ненавидит и стремится разрушить окружающий мир, якобы, не ради самого процесса уничтожения, а ради построения идеального миропорядка — Утопии. Естественно, гнусная действительность не может сама перевоплотиться в прекрасную Утопию. Ее необходимо создать с нуля, а значит, в этом процессе первую скрипку призваны играть те, кто способен план Утопии разработать и воплотить в жизнь (каста избранных). Весь же остальной народ – лишь материал, причем всегда плохой материал, для исторического творчества в руках творцов светлого будущего. Насаждаемый ныне вариант Утопии представители Малого народа именуют «новым дивным миром», а темное большинство, не понимающее своего счастья, — цифровым концлагерем.

3. Мимикрия формы. Если человек ненавидит и стремится уничтожить окружающий мир в целом, природу или конкретный народ, то он будет использовать те формы борьбы, которые в данный момент наиболее эффективны. Будет стараться превратить в инструмент тотального разрушения энергию любого социального, религиозного, национального или, как сейчас в Америке, расового протеста. Поэтому Малый народ, в зависимости от времени и места, выступает в самых различных религиозных, идеологических и общественно-политических формах и за форму никогда не держится. Он с легкостью меняет лозунги и знамена, даже на прямо противоположные. Как подчеркивал Л.Н. Гумилев, — «не беда. Принцип стремления к уничтожению остается, а это главное».

Следует отметить, что ещё в 1972 г. И.Р. Шафаревич писал о том, что на Западе Малый народ будет в ближайшей исторической перспективе использовать для своих целей «»проблемы меньшинств»: студентов и учащихся, гомосексуалистов, американских негров». Власти США не сочли нужным задуматься над предупреждением И.Р. Шафаревича, а интеллектуалы, среди которых представители Малого народа уже тогда начинали играть первую скрипку, потребовали его исключения из американской академии наук и добились фактической табуированности его идей в западном мире, само собой, во имя защиты свободы слова и демократии.

В связи с этим, полезно вспомнить и о еще одном предупреждении И.Р. Шафаревича — при попытке реализации любой Утопии всегда «возникает общество, лишенное свободы, какими бы демократическими атрибутами такая идеология ни обставлялась».

4. Ложь как принцип. Последняя по счету, но не важности, родовая черта Малого народа. В той или иной мере с ложью мы, конечно, сталкиваемся непрерывно («не приврать, не рассказать»), в больших количествах она воспринимается как безнравственность (лгун). Здесь же, речь идет о целенаправленной дезинформации на популяционном уровне. А это уже страшное оружие, о чём не раз говорил знаток данного вопроса Геббельс. Психика нормального человека к такому воздействию не готова.

Причем дело не только в том, что кто-то сознательно решил использовать столь мощное оружие, а в самой сути отрицательного мироощущения. Без лжи Малого народа просто не может быть. Если бы какая-то группа стала открыто говорить о своей ненависти к окружающему миру в целом или какому-нибудь народу, о стремлении их уничтожить, то ее раздавили бы, как клопа.

Только скрывая свои истинные цели, и упорно доказывая, что ничего подобного в принципе нет и быть не может, что все это выдумки мракобесов («теория заговора»), Малый народ способен существовать. Ложь выступает как порождение его инстинкта самосохранения: Малый народ есть, пока ему удается доказывать, что его нет.

Более того, без лжи Малый народ не в состоянии не только существовать но и реализовать свои цели. Откровенное зло никогда не поведет за собой большое число людей. Лишь используя ложь как принцип, и прикрывая свои истинные цели благородными, возвышенными целями, «злая воля, — писал Л.Н. Гумилёв, — получает необходимый ей простор. Она может действовать не прямо, в чем всегда есть доля риска, а опосредованно, через обманутых дураков, которые уверены в своем праве не продумывать того, что они творят, а действовать по чужой указке».

В последующем такая публика обычно любит горестно разводить руками и сокрушенно недоумевать: «Целились в коммунизм (царизм), а попали в Россию». Если в США все будет развиваться по нарастающей, тогда и там скоро появятся желающие снять с себя ответственность за национальную катастрофу этой сакраментальной фразой: «Целились в расизм, а попали в Америку».

Как видим, при таких неизменных во времени родовых свойствах Малый народ (механизм его образования – разговор особый) просто не может не находится в состоянии «гибридной войны» с человечеством. В этой войне, надо признать, он не раз одерживал победы, но никогда не мог победить (иначе «цифровой концлагерь был бы не нужен).

Глобализация, технический прогресс, цифровые технологии вывели противостояние на качественно новый и опасный уровень. Сегодня уже не кажется преувеличением то, что Л.Н. Гумилёв свой главный труд – «Этногенез и биосфера Земли», посвятил «великому делу охраны природной среды от антисистем» (Малый народ он рассматривал, как антисистему, противостоящую природе и человеку).

Теория Малого народа и теория антисистем, не только раскрывают силу, которая ведет с человечеством войну, но и дают ключ к защите от «цифрового концлагеря».

Отставка Грефа, изоляция Гейтса, ликвидация власти, уже почти всевластия, транснационального капитала – за это надо бороться и всего этого необходимо добиваться. Это будет победа и большая, можно сказать огромная, победа. Но надо понимать и то, что это будет победа тактическая.

Вместо Грефа, с Гейтсом и с Соросом в придачу, выдвинут других, а «цифровой концлагерь» станут строить не под лозунгами либерального глобализма, а под лозунгами левого глобализма – троцкизма. Малый народ поменяет некоторые фигуры на доске, и в который раз сменит знамена. (Обратите внимание, как активно начинают использовать и раскручивать левацкие идеи в Америке).

Что же делать в стратегическом плане? Во-первых, осознать, что полностью избавиться от Малого народа невозможно – отрицательное мироощущение было, есть и будет, «его можно рассматривать как элемент психики всего человечества» (И.Р. Шафаревич), а значит Малый народ будет постоянно воспроизводиться и постоянно вести «гибридную войну» против человечества.

Однако из этого вовсе не следует, что ему нельзя «подпилить клыки». Что для этого необходимо — практически открытым текстом говорит сам Малый народ. Везде и всегда он стремиться разрушить духовные ценности народов, лишить их традиции, разрушить религии, государства, нации и семьи.

Только в обществах, где появляются массы «иванов, джонов и мурадов, не помнящих родства» Малый народ получает возможность развернуться.

Простая аналогия. Вирусы были, есть и будут. Вирус, вызвавший болезнь организма, должен быть уничтожен антибиотиком. Но чтобы не болеть постоянно и постоянно не пить антибиотики (что неизбежно разрушит ваш организм и сведет в могилу) необходимо укреплять иммунитет, заботиться о своем здоровье. Именно таким и должен быть алгоритм противостояния Малому народу и его очередной Утопии — «цифровому концлагерю».

Игорь Шишкин