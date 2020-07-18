Разоблачение научных сведений о ковид-терроре

В большинстве западных стран пик заболеваемости коронавирусом был достигнут уже в марте или апреле и часто до введения карантина. Пик смертей в большинстве западных стран пришелся на апрель. С тех пор число госпитализаций и смертей в большинстве западных стран снижается. Это также относится к странам, не вводившим карантин, таким как Швеция, Беларусь и Япония. Совокупная, Германия) до сильного (например, США, Великобритания) сезона гриппа.

После окончания карантина количество проверок на коронавирус среди населения с низким уровнем риска сильно возросло во многих странах, например, в связи с возвращением людей на работу и в школу.

Это привело к определенному увеличению положительных результатов анализа в некоторых странах или регионах, что многие СМИ и власти представили как якобы опасное увеличение числа случаев заболевания, а иногда это приводило к новым ограничениям, даже если уровень положительных результатов оставался очень низким.Количество случаев заболевания, однако, представляет собой вводящую в заблуждение цифру, которую нельзя воспринимать как количество больных или заразившихся людей. Положительный результат анализа может, например, быть обусловлен неинфекционными вирусными частицами, бессимптомным течением, повторным анализом или ложноположительным результатом.

Более того, подсчет предполагаемого «числа случаев» не имеет смысла просто потому, что тесты на антитела и иммунологические тесты давно показали, что новый коронавирус распространен в пятьдесят раз больше, чем предполагалось на основании ежедневных тестов ПЦР.

Скорее, решающими показателями является количество больных, госпитализаций и смертей. Следует, однако, отметить, что многие больницы в настоящее время возвращаются к нормальной работе, и все пациенты, включая бессимптомных пациентов, дополнительно сдают анализ на коронавирус.

Следовательно, важно количество реальных пациентов с Covid-19 в больницах и отделениях интенсивной терапии.

Например, в случае с Швецией ВОЗ пришлось перестать классифицировать ее как «страну риска» после того, как стало ясно, что очевидное увеличение «случаев» было связано с увеличением количества взятых анализов. На самом деле, число госпитализаций и смертность в Швеции с апреля снижается.

В некоторых странах смертность находится на уровне ниже среднего уже с мая. Причина этого заключается в том, что средний возраст смертности от коронавируса часто превышал среднюю продолжительность жизни, так как до 80% смертей происходили в домах престарелых.

В странах и регионах, где распространение коронавируса значительно сократилось тем не менее вполне возможно количество пациентов с Covid-19 снова увеличится. В этих случаях важно раннее и эффективное лечение (см. ниже).Глобальная смертность от Covid-19 в настоящее время, несмотря на нынешнюю тенденцию старения населения, на порядок ниже пандемии гриппа 1957 года (азиатский грипп) и 1968 года (гонконгский грипп) и находится в диапазоне довольно легкой «пандемии свиного гриппа» 2009 года.

Следующие диаграммы иллюстрируют несоответствие между количеством «случаев заболевания», пациентов и смертей.

Диаграммы: «случаи», смертность и смертность в разных странах

Смертность от Covid-19

Большинство исследований антител показали, что коэффициент летальности при заражении среди населения (IFR) составляет от 0,1% до 0,3%. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) министерства здравоохранения США с осторожностью опубликовали в мае «наилучшую оценку» в размере 0,26% (на основании 35% бессимптомных случаев).

В конце мая, однако, было опубликовано иммунологическое исследование Цюрихского университета, которое впервые показало, что обычные тесты на антитела, которые измеряют уровень антител иммуноглобулина класса G и иммуноглобулина класса М (IgG и IgM) в крови, могут обнаружить не более одной пятой всех коронавирусных инфекций.

Причина этого заключается в том, что у большинства людей новый коронавирус уже нейтрализован антителами на слизистой оболочке (IgA) или клеточным иммунитетом (Т-клетками), и никаких симптомов или даже легких симптомов не возникает.

Это означает, что новый коронавирус, вероятно, гораздо более широко распространен, чем предполагалось ранее, и летальность из расчета на один случай заражения примерно в пять раз ниже, чем предполагалось ранее. Таким образом, реальная летальность может быть значительно ниже 0,1% и, следовательно, находиться в диапазоне летальности гриппа.

В то же время швейцарское исследование может объяснить, почему у детей обычно не наблюдается никаких симптомов (из-за частого контакта с предыдущими простудными коронавирусами), и почему даже в очагах вспышки заболевания, таких как Нью-Йорк, антитела (IgG / IgM) обнаружили в лучшем случае у 20 %, так как это уже соответствует коллективному иммунитету.

Швейцарское исследование тем временем было подтверждено еще несколькими исследованиями:

Шведское исследование показало, что у людей с легкой формой или бессимптомно протекающим заболеванием вирус часто нейтрализуется Т-клетками и отсутствует необходимость выработки антител. В целом иммунитет за счет Т-клеток встречался примерно в два раза чаще, чем иммунитет за счет антител. Большое испанское исследование антител, опубликованное в Lancet, показало, что менее 20% людей болевших с симптомами и около 2% людей без симптомов имели антитела IgG. Немецкое исследование (предварительное) показало, что у 81% людей, которые еще не имели контакта с новым коронавирусом, уже были перекрестно-реагирующие Т-клетки и, следовательно, определенный иммунитет (из-за контакта с предыдущими простудными коронавирусами). Китайское исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что у 40% бессимптомных пациентов и у 12,9% пациентов с симптомами после фазы восстановления IgG не обнаруживаются. Другое китайское исследование, в котором приняли участие почти 25 000 сотрудников клиники в Ухане, показало, что не более одной пятой части предположительно инфицированных работников имели антитела IgG (статья в прессе). Небольшое французское исследование (предварительное) показало, что у шести из восьми членов семьи, заболевших Covid-19, развился временный Т-клеточный иммунитет без антител.

Видео-интервью: Шведский врач: Т-клеточный иммунитет и правда о Covid-19 в Швеции

В этом контексте американское исследование, опубликованное в журнале Science Translational Medicine, анализируя различные показатели, делает вывод о том, что летальность Covid-19 была намного ниже, чем предполагалось изначально, однако некоторых местах вспышек он распространялся в 80 раз быстрее, чем предполагалось, что может объяснить быстрое, но кратковременное увеличение количества заболевших.Исследование, проведенное на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, в одном из первых европейских эпицентров коронавируса выявило антитела у 42% населения. 85% случаев заражения остались «незамеченными» (т.к. были очень легкими), около 50% случаев заражения прошли без (заметных) симптомов.

Наличие большого количества людей с обнаруженными антителами (42%) в Ишгле было связано с тем, что там также проверяли на антитела иммуноглобулина А (IgA) в крови, а не только IgM / IgG. Дополнительные анализы на выявление IgA и Т-клеток на слизистой оболочке, показали бы даже более высокий уровень иммунитета, близкий к коллективному иммунитету.

При наличии только двух смертельных случаев (оба из них мужчины старше 80 лет с сопутствующими заболеваниями), коэффициент летальности при заражении (i) в «очаге заболевания» Ишгль значительно ниже 0,1%.

Из-за своей довольно низкой летальности Covid-19 попадает только лишь во вторую категорию тяжести пандемии из пяти, разработанных органами здравоохранения США. Для этой категории должна применяться только «добровольная изоляция больных», в то время как дальнейшие меры, такие как маски для лица, закрытие школ, правила дистанцирования, отслеживание контактов, вакцинация и закрытие целых регионов на карантин, не рекомендуются.

Новые иммунологические результаты также означают, что «паспорта иммунитета» и массовая вакцинация вряд ли сработают и поэтому не являются полезной стратегией.

Некоторые СМИ продолжают говорить о якобы гораздо более высоких уровнях летальности Covid-19. Тем не менее эти СМИ ссылаются на устаревшие имитационные модели и путают смертность и летальность, CFR и IFR, то есть смертельность заболевания в чистом виде и с учетом факторов риска. Подробнее об этих ошибках здесь.

В июле в некоторых районах Нью-Йорка сообщалось, что количество людей с антителами якобы достигает 70%. Однако эта цифра относится не ко всему населению, а только к тем, кто посетил центр неотложной помощи.

На следующем графике показан реальный рост смертности в Швеции (с учетом отсутствия карантина и обязанности носить маски) по сравнению с прогнозами Имперского колледжа Лондона (оранжевый цвет — нет мер; серый — умеренные меры). Общая смертность в Швеции за год на самом деле находится в диапазоне средней волны гриппа и на 3,6% ниже, чем в предыдущие годы.

Риски Covid-19 для здоровья

Почему новый коронавирус безвреден для многих, но очень опасен для некоторых? Причина связана с особенностями вируса и иммунной системы человека.

Многие люди, включая почти всех детей, могут нейтрализовать новый коронавирус своим иммунитетом (благодаря контактам с предыдущими простудными коронавирусами) или благодаря наличию антител на слизистых оболочках (IgA), при этом вирус не причиняет большого вреда.

Однако если нейтрализовать вирус не удастся, он может проникнуть в организм. Там он может вызывать осложнения в легких (пневмония), кровеносных сосудах (тромбозы, эмболии) и других органах за счет активного взаимодействия с ангиотензинпревращающими ферментами АПФ2 (ACE2) человека.

Если в этом случае иммунная система реагирует слишком слабо (у пожилых людей) или слишком сильно (у некоторых молодых людей), течение заболевания может стать критическим.

Также было подтверждено, что симптомы или осложнения серьезного течения Covid-19 в некоторых случаях могут длиться неделями или даже месяцами.

Следовательно, новый коронавирус не следует недооценивать, и раннее и эффективное лечение абсолютно необходимо для пациентов из группы риска.

В более долгосрочной перспективе новый коронавирус может эволюционировать в типичный простудный вирус, похожий на коронавирус NL63, который также взаимодействует с клеточным рецептором АПФ2 и в настоящее время поражает, главным образом, маленьких детей и пациентов, требующих особого ухода, вызывая инфекции верхних и нижних дыхательных путей.

Лечение Covid-19

Примечание: рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Несколько исследований в настоящее время подтвердили то, что некоторые передовые врачи говорили с марта: раннее лечение пациентов с Covid-19 цинком и противомалярийным препаратом гидроксихлорохин (HCQ) действительно эффективно. Американские врачи сообщают о снижении количества госпитализаций на 84% и стабилизации состояния пациента в течение нескольких часов .

Цинк обладает противовирусными свойствами, HCQ помогает цинку усваиваться и обладает дополнительными противовирусными свойствами. При необходимости в дополнение к этим препаратам врачи могут назначать антибиотики (для предотвращения опасной бактериальной инфекции) и препараты, разжижающие кровь (для предотвращения тромбозов и эмболий, вызванных болезнью).

Предположения и фактические данные о негативных последствиях применения HCQ в некоторых исследованиях основывались, как сейчас известно, на запоздалом применении препарата (в интенсивной терапии), огромных дозах (до 2400 мг в день), манипуляцией данными или игнорировании противопоказаний (например, таких как фавизм или проблемы с сердцем).К сожалению, ВОЗ, многие СМИ и некоторые органы власти, возможно, в последние месяцы нанесли значительный и необоснованный ущерб общественному здравоохранению из-за своей негативной позиции, которая могла быть политически мотивирована или продиктована интересами фармацевтической индустрии.

Французский профессор медицины Жауад Земмури, например, считает, что Европа могла бы избежать до 78% случаев смерти от Covid-19, применяя последовательную стратегию лечения при помощи HCQ.

Необходимо учитывать противопоказания для HCQ, такие как фавизм или проблемы с сердцем, но недавнее исследование, проведенное медицинским центром Ford, способствовало снижению смертности в больницах примерно на 50% даже у 56% пациентов — афороамериканцев, которые чаще страдают фавизмом.

Однако решающим моментом в лечении пациентов высокого риска является раннее вмешательство, при появлении первых характерных симптомов, даже без анализа ПЦР, чтобы предотвратить прогрессирование заболевания и избежать госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Большинство стран сделали прямо противоположное: после мартовской волны они объявили карантин, так что зараженные и напуганные люди были заперты в собственных домах без лечения и часто ждали, пока у них не возникнет серьезная респираторная недостаточность и их не нужно будет доставить прямиком в палату интенсивной терапии, где им зачастую вводили успокоительные и подключали к аппарату инвазивной вентиляции легких, так что вероятность смерти была довольно высокой.

Возможно, что утверждение методики лечения, сочетающей в себе комбинацию цинка и HCQ, простых, безопасных и недорогих препаратов, может сделать более сложные лекарства, прививки и прочие меры потерявшими актуальность.

Совсем недавно исследование, проведенное во Франции, показало, что у четырех из первых пяти пациентов, которых лечили гораздо более дорогим препаратом «Ремдесивир» фармацевтической компании Gilead, лечение пришлось прекратить из-за проблем с печенью и почечной недостаточности.

Подробнее о лечении Ковид-19

Эффективность масок

Различные страны ввели или в настоящее время обсуждают введение обязательного ношения масок в общественном транспорте, в торговых центрах или в целом в общественных местах.

Из-за более низкой, чем ожидалось, летальности Covid-19 и доступных вариантов лечения, эта дискуссия может потерять актуальность. Первичный аргумент о том, что нужно сократить количество госпитализаций («сгладить кривую») также больше не актуален, поскольку уровень госпитализации был и остается примерно в двадцать раз ниже, чем предполагалось изначально.

Тем не менее, вопрос эффективности масок можно задать. В случае эпидемий гриппа ответ ясно вырисовывается из научной точки зрения: использование масок в повседневной жизни дает нулевой или очень слабый эффект. При неправильном использовании они могут даже увеличить риск заражения.

По иронии судьбы, лучшим и самым свежим примером этого является часто упоминаемая Япония: несмотря на вездесущие маски, Япония перенесла последнюю волну гриппа, которая оказалась довольно сильной, с пятью миллионами заболевших. Это было всего год назад, в январе и феврале 2019 года.

Однако, в отличие от атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом, вирусы гриппа передаются и детьми. Действительно, в 2019 году Японии пришлось закрыть около десяти тысяч школ из-за острых вспышек гриппа.

В отношении вируса SARS-1 2002 и 2003 годов есть некоторые доказательства того, что медицинские маски могут обеспечить частичную защиту от инфекции. Но SARS-1 распространялся практически только в больницах, то есть в профессиональной среде, и едва ли затрагивал общество в целом.

Напротив, исследование, проведенное в 2015 году, показало, что используемые сегодня тканевые маски пропускают 97% вирусных частиц благодаря зазорам между волокнами и могут еще больше повысить риск заражения за счет накопления влаги.

В некоторых недавно проведенных исследованиях утверждается, что повседневное использование масок, тем не менее, эффективно в случае нового коронавируса и может, по крайней мере, предотвратить заражение других людей. Однако эти исследования страдают от плохой методологии и их результаты порой показывают, совсем не то, что они утверждается.

Как правило, эти исследования игнорируют влияние других совокупных мер, естественного увеличение числа заражений, изменения в количестве взятых анализов или сравнивают страны с очень разными условиями.

Обзор:

Немецкое исследование заявило, что введение обязательных масок в немецких городах привело к снижению числа заражений. Но данные не подтверждают это: в некоторых городах не произошло никаких изменений, в иных — снижение, где то — увеличение числа заражений (см. график ниже). Город Йена, представленный в качестве модели, одновременно ввел самые строгие правила карантина в Германии, но в исследовании об этом не упоминалось. Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что маски привели к снижению числа заражений в трех очагах инфекции (включая Нью-Йорк). Но не было учтено естественное снижение числа заражений и других мер. В исследовании было столько недочетов, что более 40 ученых рекомендовали его отозвать. В одном из исследований США утверждалось, что обязательное ношение масок привело к снижению числа заражений в 15 штатах. В исследовании не учитывалось, что в на тот момент заболеваемость уже начала снижаться в большинстве штатов. Сравнение с другими государствами не проводилось. Канадское исследование показало, что в странах, вводивших обязательное ношение масок было меньше смертей. Но в исследовании сравнивались страны Африки, Латинской Америки, Азии и Восточной Европы с очень разными уровнями заболеваемости и структурой населения. В метаисследовании, опубликованном в журнале Lancet, утверждается, что маски «могут» привести к снижению риска инфицирования, но в исследованиях рассматривались в основном больницы (SARS-1), а достоверность данных была отмечена как «низкая».

Поэтому медицинская польза от обязательного ношения масок продолжает оставаться сомнительной. В любом случае, сравнительное исследование, проведенное Университетом Восточной Англии, пришло к выводу, что обязательное ношение масок не оказывает заметного влияния на количество заболевших Covid-19 или смертельных исходов.

Также очевидно, что широкое использование масок для лица не смогло остановить первую вспышку заболевания в Ухане.

Опыт Швеции показал, что даже без карантина, без обязательных масок и с одним из самых малых в Европе количеством мест в интенсивной терапии больницы не перегружены. Фактически общая годовая смертность в Швеции находится в диапазоне предыдущих сезонов гриппа.

В любом случае власти не должны заявлять населению, что обязательное ношение масок снижают риск заражения, например, в общественном транспорте, так как для этого нет доказательств. Независимо от того, с масками люди или без, существует повышенный риск заражения в многолюдных помещениях.

Интересно, что требование о всемирном обязательстве носить маски возглавляет лоббистская группа «masks4all» (маски для всех), которая была основана «молодым лидером» форума в Давосе.

Отслеживание контактов

Многие страны ввели приложения для смартфонов и специальные устройства для «отслеживания контактов». Тем не менее нет никаких доказательств того, что они могут внести эпидемиологически значимый вклад.

В Исландии, которая стала первопроходцем в этом деле, приложение в значительной степени провалилось, в Норвегии его использование было остановлено, чтобы защитить личные данные, в Индии, Аргентине, Сингапуре и других странах оно в итоге стало обязательным, а в Израиле отслеживанием контактов занимаются непосредственно спецслужбы.

Исследование ВОЗ по пандемии гриппа в 2019 году пришло к выводу, что отслеживание контактов бесполезно с эпидемиологической точки зрения и «не рекомендуется ни при каких обстоятельствах». Характерная для него область применения — заболевания, передающиеся половым путем, или пищевые отравления.

Более того, остаются серьезные опасения по поводу сохранности данных и гражданских прав.

Информатор АНБ Эдвард Сноуден еще в марте предупреждал, что правительства могут использовать коравирусный кризис как повод или предлог для расширения глобального слежения и контроля, создавая тем самым «архитектуру угнетения».

Информатор, принявший участие в учебной программе по отслеживанию контактов в США, назвал ее «тоталитарной» и «опасной для общества».

Швейцарский профессор компьютерных наук Серж Воденэ (Serge Vaudenay) продемонстрировал, что протоколы отслеживания контактов ни в коем случае не являются «децентрализованными» и «прозрачными», поскольку фактическая функциональность реализована через интерфейс Google и Apple (GAEN), который не является «открытым исходным кодом».

Этот интерфейс теперь интегрирован Google и Apple в три миллиарда мобильных телефонов. По словам профессора Воденэ, интерфейс может записывать и хранить все контакты, а не только те, которые с медицинской точки зрения «актуальны». Немецкий IT-эксперт, со своей стороны, охарактеризовал приложения для отслеживания как«троянского коня» .

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Отслеживание контактов осуществляется при поддержке Google и Apple

В июньском обновлении было сказано, что известные вирусологи считают лабораторное происхождение нового коронавируса «по меньшей мере столь же правдоподобным», сколь и естественное. Это связано с некоторыми генетическими особенностями вируса и его способностью взаимодействовать с рецепторами, что приводит к его особенно высокой передаче и заразности для человека.

Тем временем появилось еще одно доказательство этой гипотезы. Уже было известно, что вирус, наиболее тесно связанный с SARS-CoV-2, был обнаружен в 2013 году на юго-западе Китая. Этот коронавирус летучих мышей был обнаружен исследователями из Уханьского института вирусологии и известен как RaTG13.

Однако исследователи, имеющие доступ к китайским газетам, заметили, что учёные из Уханя не раскрыли всей истории. Фактически RaTG13 был обнаружен в бывшем медном руднике, где содержалось большое количество фекалий летучих мышей, после того, как шесть шахтеров заболели пневмонией во время работ по очистке. Трое шахтеров скончались.

Согласно оригинальным китайским документам, медицинское заключение тогда гласило, что эти случаи пневмонии были вызваны вирусом, похожим на SARS. Но в апреле 2020 года руководитель Уханьской лаборатории почему-то заявил в интервью журналу Scientific American, что причиной якобы стал грибок. Институт также скрыл, что RaTG13 также произошел из той роковой шахты.

Глава американского Альянса за здоровье и экологию (Eco Health Alliance), который совместно с Уханьским институтом работал над вирусологическими исследованиями по «усилению воздействия» потенциально пандемических вирусов, заявил, что RaTG13 был частично секвенирован, а затем помещен в морозильник и «больше не использовался до 2020 года» (когда речь шла о сравнении с SARS-CoV-2).

Однако найденные вирусологические базы данных показывают, что это тоже неправда: вирус — тогда известный под внутренним кодом 4991 — уже использовался для исследовательских целей в лаборатории Уханя в 2017 и 2018 годах. Более того, различные китайские базы данных по вирусам были странным образом удалены.

Вирусологи сходятся во мнении, что SARS-CoV-2 не может быть прямым естественным преемником RaTG13 — необходимые мутации могут занять как минимум несколько десятилетий, несмотря на 96-процентное генетическое соответствие. Однако теоретически возможно, что SARS-CoV-2 был получен на основе RaTG13 в результате вирусологического исследования «усиления воздействия» в лаборатории или тоже был в шахте в 2013 году.

В этом смысле вполне возможно, что SARS-CoV-2 мог просочиться из уханьской лаборатории в сентябре или октябре 2019 года — во время ревизии в лаборатории или подготовке к ней. Такие несчастные случаи в лабораториях, к сожалению, не являются чем-то необычным и в прошлом уже происходили в Китае, США, России и других странах.

(В марте 2019 года испанские исследователи сообщали о том, что один образец сточных вод показал положительный результат анализа ПЦР, но это, вероятно, был ложноположительный результат или следствие загрязнения).

Подробнее: След коронавируса тянется на протяжении семи лет из пещеры летучих мышей через уханьскую лабораторию (Times, 4 июля 2020 г.)

Помимо китайского аспекта есть, однако, и американский аспект.

Давно известно, что американские исследователи из Университета Северной Каролины являются мировыми лидерами в области анализа и синтеза SARS-подобных потенциально пандемических вирусов. Из-за временного моратория, введенного в США, это исследование несколько лет назад было частично перенесено в Китай (то есть, в Ухань).

В апреле болгарская журналистка, занимающаяся расследованиями, Диляна Гайтанджиева опубликовала информацию и документы, свидетельствующие о том, что Министерство обороны США совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний Управления здравоохранения США также проводят исследования потенциально пандемических коронавирусов SARS.

Это исследование коронавируса было проведено в биологической лаборатории Пентагона в Грузии (недалеко от России), а также в других местах и координировалось вышеупомянутым Альянсом за здоровье и экологию США, который также сотрудничал с Институтом вирусологии в Ухане. В этом отношении Альянс за здоровье и экологию можно рассматривать как поставщика или подрядчика услуг по проведению исследований для военных целей.

Таким образом, помимо своих собственных исследований атипичной пневмонии коронавирусного типа, американские военные, должно быть, были очень хорошо знакомы с китайскими исследованиями в Ухане благодаря партнерству с Альянсом за здоровье и экологию.

Подробнее: Биолаборатория Пентагона обнаружила MERS и SARS-подобные коронавирусы у летучих мышей (DG)

Американский журналист, занимающийся расследованиями, Уитни Уэбб уже указывал, что Центр охраны здоровья Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Center for Health Security), который организовал широко известные учения по пандемии коронавируса «Событие 201» в октябре 2019 года вместе с Фондом Гейтса и ВЭФ в Давосе, также организовывал учения по сибирской язве «Темная зима» (Dark Winter) в 2001 году.

Эти учения были проведены за несколько месяцев до фактических атак с применением сибирской язвы в сентябре 2001 года, происхождение которых впоследствии можно было отследить в лаборатории Пентагона. Некоторые из участников «Темной зимы» сейчас участвуют в управлении пандемией коронавируса.

События, происходившие с начала 2020 года, показывают, что новый коронавирус нельзя рассматривать как «биологическое оружие» в строгом смысле этого слова, поскольку он недостаточно смертоносный и недостаточно избирательный. Тем не менее он вполне может вести себя подобно «террористу»: усиливаться средствами массовой информации, вызывать страх, подвергать террору население планеты и использоваться в политических целях.

В этом контексте следует отметить, что спонсор создания вакцины и Event 201 Билл Гейтс неоднократно говорил о том, что нынешний коронавирус следует рассматривать как «пандемический», тогда как «пандемия два» будет настоящей биотеррористической атакой, против которой нужно быть готовым.

Тем не менее, помимо вероятности искусственного происхождения, естественное происхождение также остается реальной возможностью, даже несмотря на то, что гипотеза «уханьского рынка морепродуктов» и совсем недавно выдвинутая гипотеза происхождения вируса от панголинов уже были исключены экспертами.

Центр Лугара: биолаборатория Пентагона в Грузии, которая исследовала коронавирусы летучих мышей (Фото: Д. Гайтанджиевой)