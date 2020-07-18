В Госдуме объяснили внезапную проверку российских войск

Фото: Минобороны России / РИА Новости

Западный и Южный военные округа России имеют стратегически важное значение. Таким образом в беседе с НСН объяснил внезапную проверку боеспособности войск зампредседателя комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин.

«Направления Западного и Южного военного круга достаточно серьезные. Со стороны стран Запада на этом направлении вблизи наших границ проводится достаточно большое количество учений, самолеты-разведчики барражируют с целью выявления разведданных по нашей стране», — пояснил депутат.

Он также рассказал, что в течение проверки будут установлены боеготовность и боевая выучка личного состава и техники. После окончания учений войскам выставят соответствующую оценку. Швыткин добавил, что в ближайшее время подобные проверки могут пройти в Северном и Центральном военных округах.

Ранее Министерство обороны показало видео начала внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина и завершится 21 июля.

Проверка затронет войска Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. Во это время будет проведено 56 тактических учений. В ней примут участие около 150 тысяч военных, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов. Для учений задействуют 35 полигонов и учебных полей, а также 17 морских полигонов на Черном и Каспийском морях.